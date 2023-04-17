https://ria.ru/20230417/kitay-1865747821.html

В МИД Китая рассказали о визите министра обороны в Россию

В МИД Китая рассказали о визите министра обороны в Россию - РИА Новости, 17.04.2023

В МИД Китая рассказали о визите министра обороны в Россию

Сотрудничество России и Китая основно на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, заявил на брифинге в... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:37

2023-04-17T10:37

2023-04-17T10:50

китай

россия

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg

ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Сотрудничество России и Китая основно на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит министра обороны КНР Ли Шанфу в Россию."Я бы хотел подчеркнуть, что российско-китайское двустороннее сотрудничество всегда основывалось на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Страны развивают новый тип отношений между крупными державами, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал Ван Вэньбинь.Дипломат подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы воплощать в жизнь важный консенсус, достигнутый главами двух стран, и содействовать развитию отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху.Минобороны РФ в пятницу сообщило, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля, в свою очередь китайское оборонное ведомство указало, что поездка продлится с 16 по 19 апреля. Это первая зарубежная поездка Ли Шанфу после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года. В воскресенье президент РФ Владимир Путин провел с Ли Шанфу рабочую встречу.

https://ria.ru/20230407/evropa-1863551504.html

https://ria.ru/20230405/postavki-1863259386.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, в мире, владимир путин