https://ria.ru/20230417/kitay-1865747821.html
В МИД Китая рассказали о визите министра обороны в Россию
В МИД Китая рассказали о визите министра обороны в Россию - РИА Новости, 17.04.2023
В МИД Китая рассказали о визите министра обороны в Россию
Сотрудничество России и Китая основно на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, заявил на брифинге в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:37
2023-04-17T10:37
2023-04-17T10:50
китай
россия
в мире
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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Сотрудничество России и Китая основно на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит министра обороны КНР Ли Шанфу в Россию."Я бы хотел подчеркнуть, что российско-китайское двустороннее сотрудничество всегда основывалось на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Страны развивают новый тип отношений между крупными державами, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал Ван Вэньбинь.Дипломат подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы воплощать в жизнь важный консенсус, достигнутый главами двух стран, и содействовать развитию отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху.Минобороны РФ в пятницу сообщило, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля, в свою очередь китайское оборонное ведомство указало, что поездка продлится с 16 по 19 апреля. Это первая зарубежная поездка Ли Шанфу после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года. В воскресенье президент РФ Владимир Путин провел с Ли Шанфу рабочую встречу.
https://ria.ru/20230407/evropa-1863551504.html
https://ria.ru/20230405/postavki-1863259386.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, в мире, владимир путин
Китай, Россия, В мире, Владимир Путин
В МИД Китая рассказали о визите министра обороны в Россию
МИД Китая: сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих стран
ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Сотрудничество России и Китая основно на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит министра обороны КНР Ли Шанфу в Россию.
"Я бы хотел подчеркнуть, что российско-китайское двустороннее сотрудничество всегда основывалось на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Страны развивают новый тип отношений между крупными державами, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал Ван Вэньбинь.
Рассорить с Россией. Европа додумалась, чем соблазнить Китай
Дипломат подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы воплощать в жизнь важный консенсус, достигнутый главами двух стран, и содействовать развитию отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху.
Минобороны РФ в пятницу сообщило, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля, в свою очередь китайское оборонное ведомство указало, что поездка продлится с 16 по 19 апреля. Это первая зарубежная поездка Ли Шанфу после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года. В воскресенье президент РФ Владимир Путин
провел с Ли Шанфу рабочую встречу.
Генсек НАТО пригрозил Китаю последствиями в случае поставок оружия России