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Китайские эксперты объяснили значение визита министра обороны КНР в Москву - РИА Новости, 17.04.2023
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06:01 17.04.2023 (обновлено: 06:53 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/kitay-1865721580.html
Китайские эксперты объяснили значение визита министра обороны КНР в Москву
Китайские эксперты объяснили значение визита министра обороны КНР в Москву - РИА Новости, 17.04.2023
Китайские эксперты объяснили значение визита министра обороны КНР в Москву
Выбор России в качестве первой зарубежной поездки генерал-полковника Ли Шанфу после назначения на должность министра обороны КНР говорит о желании двух стран... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T06:01
2023-04-17T06:53
россия
китай
владимир путин
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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Выбор России в качестве первой зарубежной поездки генерал-полковника Ли Шанфу после назначения на должность министра обороны КНР говорит о желании двух стран укреплять сотрудничество, после этого страны будут проводить больше военных обменов, рассказали эксперты китайскому государственному изданию Global Times. Минобороны РФ в пятницу сообщило, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля, в свою очередь китайское оборонное ведомство указало, что поездка продлится с 16 по 19 апреля. Это первая зарубежная поездка Ли Шанфу после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года. В воскресенье президент РФ Владимир Путин провел с Ли Шанфу рабочую встречу. "Выбор России в качестве направления для первой зарубежной поездки Ли Шанфу говорит о том, что две страны хотят углубить взаимное доверие в военной сфере и обогатить стратегическое значение всеобъемлющего стратегического партнерства в области координации в новую эпоху", - сказал изданию эксперт в области международных отношений Института международных отношений и дипломатии Пекинского университета иностранных исследований Чжо Хуа. Эксперт отметил, что сторонам необходимо обменяться мнениями и скоординировать позиции по основным международным и региональным вопросам, чтобы внести совместный вклад в обеспечение мира и стабильности в мире. В свою очередь, китайский военный эксперт и телевизионный комментатор Сун Чжунпин отметил изданию, что поездка Ли Шанфу подчеркивает высокий уровень двусторонних отношений в военной сфере. "Ожидается, что у стран будет больше взаимовыгодных военных обменов в разных сферах, в том числе в области оборонных технологий и военных учений", - сказал он. Ранее сообщалось, что стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности. Официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй в свою очередь сообщил, что Ли Шанфу в рамках визита планирует посетить учебное заведение по подготовке российских военнослужащих.
https://ria.ru/20230330/belyydom-1861765418.html
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россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Китайские эксперты объяснили значение визита министра обороны КНР в Москву

GT: визит министра обороны КНР Ли в Москву увеличит обмены России и Китая в военной сфере

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Выбор России в качестве первой зарубежной поездки генерал-полковника Ли Шанфу после назначения на должность министра обороны КНР говорит о желании двух стран укреплять сотрудничество, после этого страны будут проводить больше военных обменов, рассказали эксперты китайскому государственному изданию Global Times.
Минобороны РФ в пятницу сообщило, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля, в свою очередь китайское оборонное ведомство указало, что поездка продлится с 16 по 19 апреля. Это первая зарубежная поездка Ли Шанфу после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года. В воскресенье президент РФ Владимир Путин провел с Ли Шанфу рабочую встречу.
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"Выбор России в качестве направления для первой зарубежной поездки Ли Шанфу говорит о том, что две страны хотят углубить взаимное доверие в военной сфере и обогатить стратегическое значение всеобъемлющего стратегического партнерства в области координации в новую эпоху", - сказал изданию эксперт в области международных отношений Института международных отношений и дипломатии Пекинского университета иностранных исследований Чжо Хуа.
Эксперт отметил, что сторонам необходимо обменяться мнениями и скоординировать позиции по основным международным и региональным вопросам, чтобы внести совместный вклад в обеспечение мира и стабильности в мире.
В свою очередь, китайский военный эксперт и телевизионный комментатор Сун Чжунпин отметил изданию, что поездка Ли Шанфу подчеркивает высокий уровень двусторонних отношений в военной сфере.
"Ожидается, что у стран будет больше взаимовыгодных военных обменов в разных сферах, в том числе в области оборонных технологий и военных учений", - сказал он.
Ранее сообщалось, что стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.
Официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй в свою очередь сообщил, что Ли Шанфу в рамках визита планирует посетить учебное заведение по подготовке российских военнослужащих.
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