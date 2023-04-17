Главы МИД стран G7 призвали Китай к "ответственным действиям"
Главы МИД стран G7 на японском курорте Каруидзава призвали КНР к "ответственным действиям"
© AP Photo / Ng Han GuanФлаг Китая
© AP Photo / Ng Han Guan
Флаг Китая. Архивное фото
ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Главы МИД стран G7 на рабочем ужине на японском курорте Каруидзава призвали Китай к "ответственным действиям", сообщил МИД Японии.
«
"Министр Хаяси в отношении Китая выразил обеспокоенность и призвал Китай к действиям как ответственного члена мирового сообщества. При этом необходимо поддерживать контакты с Китаем и сотрудничать с ним в решении глобальных задач, а также в областях, представляющих взаимный интерес. (Министр) подчеркнул необходимость создания конструктивных и стабильных отношений с Китаем. Каждая страна выразила такое же понимание… Страны вновь подчеркнули важность мира и стабильности в Тайванском проливе", - говорится в документе МИД.
Страны "семерки" также осудили Северную Корею, которая "с беспрецедентной частотой осуществляет пуски баллистических ракет".
Кроме того, отдельное внимание было уделено отношениям со странами Глобального Юга.
"Япония как председатель "семерки" в этом году хочет заявить о важности свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве закона, и о неприемлемости попыток силового и одностороннего изменения статус-кво, а также усилить вовлеченность в дела стран так называемого Глобального Юга", - сообщил МИД.
На рабочем ужине ЕС представлял замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, так как глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не смог приехать из-за положительной реакции на коронавирус.
В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Встреча глав МИД группы началась в воскресенье на японском курорте Каруидзава в Нагано. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.