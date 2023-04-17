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Главы МИД стран G7 призвали Китай к "ответственным действиям"

Главы МИД стран G7 призвали Китай к "ответственным действиям" - РИА Новости, 17.04.2023

Главы МИД стран G7 призвали Китай к "ответственным действиям"

Главы МИД стран G7 на рабочем ужине на японском курорте Каруидзава призвали Китай к "ответственным действиям", сообщил МИД Японии. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T05:52

2023-04-17T05:52

2023-04-17T05:52

китай

хиросима (префектура)

япония

жозеп боррель

евросоюз

g7

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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Главы МИД стран G7 на рабочем ужине на японском курорте Каруидзава призвали Китай к "ответственным действиям", сообщил МИД Японии. Страны "семерки" также осудили Северную Корею, которая "с беспрецедентной частотой осуществляет пуски баллистических ракет". Кроме того, отдельное внимание было уделено отношениям со странами Глобального Юга. "Япония как председатель "семерки" в этом году хочет заявить о важности свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве закона, и о неприемлемости попыток силового и одностороннего изменения статус-кво, а также усилить вовлеченность в дела стран так называемого Глобального Юга", - сообщил МИД. На рабочем ужине ЕС представлял замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, так как глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не смог приехать из-за положительной реакции на коронавирус. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Встреча глав МИД группы началась в воскресенье на японском курорте Каруидзава в Нагано. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

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китай

хиросима (префектура)

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китай, хиросима (префектура), япония, жозеп боррель, евросоюз, g7, оон, в мире