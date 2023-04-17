https://ria.ru/20230417/khartum-1865740643.html
В Хартуме из-за обстрелов заблокированы россиянка с ребенком
В Хартуме из-за обстрелов заблокированы россиянка с ребенком - РИА Новости, 17.04.2023
В Хартуме из-за обстрелов заблокированы россиянка с ребенком
Среди заблокированных в здании Нубийской митрополии в Хартуме — гражданка России с ребенком, сообщил епископ Александрийской православной церкви, митрополит... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:05
2023-04-17T10:05
2023-04-17T11:00
в мире
судан
хартум (город)
столкновения в хартуме
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АФИНЫ, 17 апр — РИА Новости. Среди заблокированных в здании Нубийской митрополии в Хартуме — гражданка России с ребенком, сообщил епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва греческому общественному телевидению ERT. Он уточнил, что запасов хватит на несколько дней.По словам Саввы, у заблокированных в здании нет информации, что происходит снаружи, так как там слишком опасно. Два грека, которых накануне госпитализировали с ранениями, находятся в стабильном состоянии, заключил митрополит.В Судане идут бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Столкновения начались после того, как СБР на минувшей неделе разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны.Стороны делают противоречивые заявления. Так, в спецназе утверждают, что военные напали на базу СБР. В армии, в свою очередь, настаивают, что Силы быстрого реагирования атаковали первыми. Кроме того, в войсках опровергают сообщения, что спецназ взял под контроль президентский дворец и международный аэропорт в Хартуме.Глава переходного суверенного совета Судана и главком Вооруженных сил страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.По данным Всемирной организации здравоохранения, с 13 апреля в результате столкновений погибли не менее 83 человек, более 1100 получили ранения.МИД России выразил серьезную обеспокоенность в связи с событиями в Судане и призвал стороны проявить политическую волю, чтобы двигаться к прекращению конфликта. Граждан России среди пострадавших, по данным дипломатов, нет.
https://ria.ru/20230417/sudan-1865723028.html
https://ria.ru/20230416/vpp-1865707061.html
https://ria.ru/20230416/zhurnalisty-1865701145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
В Хартуме из-за обстрелов заблокированы россиянка с ребенком
В здании Нубийской митрополии в Хартуме из-за обстрелов заблокированы россиянка с ребенком
АФИНЫ, 17 апр — РИА Новости.
Среди заблокированных в здании Нубийской митрополии в Хартуме — гражданка России с ребенком, сообщил епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва греческому общественному телевидению ERT
.
«
"Мы находимся в здании митрополии, не в церкви, потому что церковь — очень высокое здание и опасно там быть (из-за обстрелов. — Прим. ред.). Здесь 15 человек всех возрастов, православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребенком — девочкой", — сказал митрополит.
Он уточнил, что запасов хватит на несколько дней.
По словам Саввы, у заблокированных в здании нет информации, что происходит снаружи, так как там слишком опасно.
«
"Ждем, что будет дальше", — сказал он.
Два грека, которых накануне госпитализировали с ранениями, находятся в стабильном состоянии, заключил митрополит.
Число жертв в ходе столкновений в Судане выросло до 97 человек
В Судане идут бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Столкновения начались после того, как СБР на минувшей неделе разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны.
Стороны делают противоречивые заявления. Так, в спецназе утверждают, что военные напали на базу СБР. В армии, в свою очередь, настаивают, что Силы быстрого реагирования атаковали первыми. Кроме того, в войсках опровергают сообщения, что спецназ взял под контроль президентский дворец и международный аэропорт в Хартуме.
Генсек ООН призвал наказать виновных в гибели сотрудников ВПП в Судане
Глава переходного суверенного совета Судана и главком Вооруженных сил страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
По данным Всемирной организации здравоохранения, с 13 апреля в результате столкновений погибли не менее 83 человек, более 1100 получили ранения.
МИД России выразил серьезную обеспокоенность в связи с событиями в Судане и призвал стороны проявить политическую волю, чтобы двигаться к прекращению конфликта. Граждан России среди пострадавших, по данным дипломатов, нет.
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