https://ria.ru/20230417/kfc-1865888809.html
Yum! Brands продала бизнес KFC в России компании "Смарт Сервис"
Yum! Brands продала бизнес KFC в России компании "Смарт Сервис" - РИА Новости, 17.04.2023
Yum! Brands продала бизнес KFC в России компании "Смарт Сервис"
Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, завершила продажу ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:09
2023-04-17T18:09
2023-04-17T18:57
kfc
россия
экономика
yum! brands
кентукки
сша
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, завершила продажу ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи, компании "Смарт Сервис", сообщается в пресс-релизе Yum! Brands.Сделка включает в себя все рестораны KFC в России, операционную систему, права мастер франшизы и торговую марку бренда Rostic's. Отмечается также, что в рамках договора "Смарт-Сервис" согласилась отвечать за ребрендинг ресторанов на Rostic's, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. На начальном этапе компания переведет более чем 100 российских ресторанов KFC на новый бренд.В начале марта 2022 года Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. В конце ноября ФАС удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC, ООО "Смарт Сервис Лтд", о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. Сообщалось, что после заключения сделки "Смарт Сервис" будет владеть 70 ресторанами и станет франчайзером для 1058 партнерских ресторанов. При этом уточнялось, что как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's.Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands свыше 55 тысяч ресторанов более чем в 155 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
kfc, россия, экономика, yum! brands, кентукки, сша, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
KFC, Россия, Экономика, Yum! Brands, Кентукки, США, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Yum! Brands продала бизнес KFC в России компании "Смарт Сервис"
Американская Yum! Brands ушла с российского рынка, продав KFC компании "Смарт Сервис"