https://ria.ru/20230417/kfc-1865888809.html

Yum! Brands продала бизнес KFC в России компании "Смарт Сервис"

Yum! Brands продала бизнес KFC в России компании "Смарт Сервис" - РИА Новости, 17.04.2023

Yum! Brands продала бизнес KFC в России компании "Смарт Сервис"

Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, завершила продажу ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:09

2023-04-17T18:09

2023-04-17T18:57

kfc

россия

экономика

yum! brands

кентукки

сша

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, завершила продажу ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи, компании "Смарт Сервис", сообщается в пресс-релизе Yum! Brands.Сделка включает в себя все рестораны KFC в России, операционную систему, права мастер франшизы и торговую марку бренда Rostic's. Отмечается также, что в рамках договора "Смарт-Сервис" согласилась отвечать за ребрендинг ресторанов на Rostic's, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. На начальном этапе компания переведет более чем 100 российских ресторанов KFC на новый бренд.В начале марта 2022 года Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. В конце ноября ФАС удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC, ООО "Смарт Сервис Лтд", о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. Сообщалось, что после заключения сделки "Смарт Сервис" будет владеть 70 ресторанами и станет франчайзером для 1058 партнерских ресторанов. При этом уточнялось, что как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's.Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands свыше 55 тысяч ресторанов более чем в 155 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

https://ria.ru/20230126/kfc-1847688244.html

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сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

kfc, россия, экономика, yum! brands, кентукки, сша, федеральная антимонопольная служба (фас россии)