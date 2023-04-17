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Путин продлил срок госслужбы руководителю канцелярии Казакову - РИА Новости, 17.04.2023
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13:30 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/kazakov-1865800712.html
Путин продлил срок госслужбы руководителю канцелярии Казакову
Путин продлил срок госслужбы руководителю канцелярии Казакову - РИА Новости, 17.04.2023
Путин продлил срок госслужбы руководителю канцелярии Казакову
Президент России Владимир Путин продлил до 10 мая 2024 года срок государственной службы руководителю канцелярии главы государства Андрею Казакову,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:30
2023-04-17T13:30
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 10 мая 2024 года срок государственной службы руководителю канцелярии главы государства Андрею Казакову, соответствующее распоряжение опубликовано на официально интернет-портале правовой информации. "Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 10 мая 2024 года руководителю канцелярии президента РФ Казакову Андрею Анатольевичу", - говорится в документе.
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
Путин продлил срок госслужбы руководителю канцелярии Казакову

Путин продлил до 10 мая 2024 года срок госслужбы руководителю канцелярии Казакову

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 10 мая 2024 года срок государственной службы руководителю канцелярии главы государства Андрею Казакову, соответствующее распоряжение опубликовано на официально интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 10 мая 2024 года руководителю канцелярии президента РФ Казакову Андрею Анатольевичу", - говорится в документе.
Московский Кремль и Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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