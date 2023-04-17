https://ria.ru/20230417/kazakov-1865800712.html

Путин продлил срок госслужбы руководителю канцелярии Казакову

Путин продлил срок госслужбы руководителю канцелярии Казакову - РИА Новости, 17.04.2023

Путин продлил срок госслужбы руководителю канцелярии Казакову

Президент России Владимир Путин продлил до 10 мая 2024 года срок государственной службы руководителю канцелярии главы государства Андрею Казакову,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:30

2023-04-17T13:30

2023-04-17T13:30

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 10 мая 2024 года срок государственной службы руководителю канцелярии главы государства Андрею Казакову, соответствующее распоряжение опубликовано на официально интернет-портале правовой информации. "Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 10 мая 2024 года руководителю канцелярии президента РФ Казакову Андрею Анатольевичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230417/deklaratsii-1865792607.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, владимир путин, россия