https://ria.ru/20230417/kazakov-1865800712.html
Путин продлил срок госслужбы руководителю канцелярии Казакову
Путин продлил срок госслужбы руководителю канцелярии Казакову - РИА Новости, 17.04.2023
Путин продлил срок госслужбы руководителю канцелярии Казакову
Президент России Владимир Путин продлил до 10 мая 2024 года срок государственной службы руководителю канцелярии главы государства Андрею Казакову,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:30
2023-04-17T13:30
2023-04-17T13:30
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 10 мая 2024 года срок государственной службы руководителю канцелярии главы государства Андрею Казакову, соответствующее распоряжение опубликовано на официально интернет-портале правовой информации. "Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 10 мая 2024 года руководителю канцелярии президента РФ Казакову Андрею Анатольевичу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230417/deklaratsii-1865792607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
Путин продлил срок госслужбы руководителю канцелярии Казакову
Путин продлил до 10 мая 2024 года срок госслужбы руководителю канцелярии Казакову