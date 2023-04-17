https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865825101.html
Процесс по делу Кара-Мурзы* посетили 40 дипломатов из 25 стран
Процесс по делу Кара-Мурзы* посетили 40 дипломатов из 25 стран - РИА Новости, 17.04.2023
Процесс по делу Кара-Мурзы* посетили 40 дипломатов из 25 стран
Оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:57
2023-04-17T14:57
2023-04-17T15:00
россия
владимир кара-мурза-младший
происшествия
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Судебное заседание посетили 40 дипломатов из 25 следующих стран: Королевство Испания, США, Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Австрия, ФРГ, Франция, Великобритания, Швеция, Литва, Финляндия, Люксембург, Австралия, Польша, Чехия, Эстония, Дания, Ирландия, Латвия, Румыния, Бельгия, Канада, Италия, Швейцария", - рассказал собеседник агентства. В понедельник утром Мосгорсуд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. В ходе оглашения отмечалось, что у Кара-Мурзы* двойное гражданство: помимо России, он является поданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в Штатах. По данным следствия, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865813899.html
https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865806959.html
https://ria.ru/20230417/posol-1865794059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир кара-мурза-младший, происшествия, в мире
Россия, Владимир Кара-Мурза-младший, Происшествия, В мире
Процесс по делу Кара-Мурзы* посетили 40 дипломатов из 25 стран
Оглашение приговора политику Кара-Мурзе посетили 40 дипломатов из 25 стран
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Судебное заседание посетили 40 дипломатов из 25 следующих стран: Королевство Испания, США, Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Австрия, ФРГ, Франция, Великобритания, Швеция, Литва, Финляндия, Люксембург, Австралия, Польша, Чехия, Эстония, Дания, Ирландия, Латвия, Румыния, Бельгия, Канада, Италия, Швейцария", - рассказал собеседник агентства.
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В понедельник утром Мосгорсуд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. В ходе оглашения отмечалось, что у Кара-Мурзы* двойное гражданство: помимо России, он является поданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве
, проживая при этом в Штатах.
По данным следствия, политик в палате представителей американского штата Аризона
"по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине
.
Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".
Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО
, в Хельсинкском комитете в Осло
и в США.
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Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров
, это первый случай, когда СК
РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ
.
Владимир Кара-Мурза-младший
* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе
и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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