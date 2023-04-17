https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865819871.html
Евросоюз осудил приговор Кара-Мурзе*
Евросоюз осудил приговор Кара-Мурзе* - РИА Новости, 17.04.2023
Евросоюз осудил приговор Кара-Мурзе*
Европейский союз осудил приговор Владимиру Кара-Мурзе*, который осужден за госизмену и распространение фейков про российскую армию, заявил на брифинге в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:36
2023-04-17T14:36
2023-04-17T14:37
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владимир кара-мурза-младший
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Европейский союз осудил приговор Владимиру Кара-Мурзе*, который осужден за госизмену и распространение фейков про российскую армию, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Мосгорсуд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима за госизмену и распространение фейков про российскую армию. "Мы решительно осуждаем этот запредельно суровый приговор, поскольку это 25 лет тюрьмы по политически мотивированным причинам. Это неприемлемо", - сказал Стано. Как заявляло следствие, Кара-Мурза* в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865813899.html
https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865806959.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир кара-мурза-младший, происшествия, евросоюз
В мире, Россия, Владимир Кара-Мурза-младший, Происшествия, Евросоюз
Евросоюз осудил приговор Кара-Мурзе*
Представитель ЕС Стано осудил приговор Кара-Мурзе за госизмену и распространение фейков