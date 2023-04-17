https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865792011.html

В Кремле отказались комментировать приговор Кара-Мурзе*

В Кремле отказались комментировать приговор Кара-Мурзе* - РИА Новости, 17.04.2023

В Кремле отказались комментировать приговор Кара-Мурзе*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение Мосгорсуда, приговорившего к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:02

2023-04-17T13:02

2023-04-17T13:02

россия

владимир кара-мурза

дмитрий песков

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение Мосгорсуда, приговорившего к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* (признан в РФ иноагентом) по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. "Вы знаете, что мы никогда не комментируем судебные решения, не будем это делать и на сей раз", - сказал он журналистам. Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230417/posol-1865790744.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир кара-мурза, дмитрий песков, московский городской суд, происшествия