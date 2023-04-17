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В Кремле отказались комментировать приговор Кара-Мурзе* - РИА Новости, 17.04.2023
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13:02 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865792011.html
В Кремле отказались комментировать приговор Кара-Мурзе*
В Кремле отказались комментировать приговор Кара-Мурзе* - РИА Новости, 17.04.2023
В Кремле отказались комментировать приговор Кара-Мурзе*
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение Мосгорсуда, приговорившего к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:02
2023-04-17T13:02
россия
владимир кара-мурза
дмитрий песков
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение Мосгорсуда, приговорившего к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* (признан в РФ иноагентом) по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. "Вы знаете, что мы никогда не комментируем судебные решения, не будем это делать и на сей раз", - сказал он журналистам. Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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россия, владимир кара-мурза, дмитрий песков, московский городской суд, происшествия
Россия, Владимир Кара-Мурза, Дмитрий Песков, Московский городской суд, Происшествия
В Кремле отказались комментировать приговор Кара-Мурзе*

Песков: Кремль никогда не комментирует судебные решения, не будет говорить и о Кара-Мурзе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОппозиционный политик Владимир Кара-Мурза*
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение Мосгорсуда, приговорившего к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* (признан в РФ иноагентом) по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию.
"Вы знаете, что мы никогда не комментируем судебные решения, не будем это делать и на сей раз", - сказал он журналистам.
Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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