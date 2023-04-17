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Суд приговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии - РИА Новости, 18.04.2023
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11:46 17.04.2023 (обновлено: 00:29 18.04.2023)
https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865769811.html
Суд приговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии
Суд приговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии - РИА Новости, 18.04.2023
Суд приговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии
Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* (признан в России иноагентом) по делу о госизмене и... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-17T11:46
2023-04-18T00:29
происшествия
россия
сша
владимир кара-мурза-младший
московский городской суд
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* (признан в России иноагентом) по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из суда."Путем частичного сложения окончательно назначить обвиняемому Владимиру Кара-Мурзе* наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима", — огласила приговор судебная коллегия. Именно столько запрашивал прокурор. Кроме того, политику назначили штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет заниматься журналистикой семь лет, оба последних наказания актуальны после освобождения.Слушания проходили в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за грифа "секретно". В одно производство объединены три дела. Расследование вел Следственный комитет. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров, это первый случай, когда дело о госизмене ведет СК, а не ФСБ.По данным следствия, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позже появилось второе уголовное дело — о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США. В ходе оглашения приговора отмечалось, что у Кара-Мурзы двойное гражданство: помимо России, он является подданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в американском штате Вирджиния.Владимир Кара-Мурза — младший* — участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230227/safronov-1854596947.html
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происшествия, россия, сша, владимир кара-мурза-младший, московский городской суд
Происшествия, Россия, США, Владимир Кара-Мурза-младший, Московский городской суд
Суд приговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии

Владимир Кара-Мурза получил 25 лет колонии строгого режима за госизмену

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании суда
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании суда - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* (признан в России иноагентом) по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Путем частичного сложения окончательно назначить обвиняемому Владимиру Кара-Мурзе* наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима", — огласила приговор судебная коллегия.
Именно столько запрашивал прокурор. Кроме того, политику назначили штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет заниматься журналистикой семь лет, оба последних наказания актуальны после освобождения.
Слушания проходили в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за грифа "секретно". В одно производство объединены три дела. Расследование вел Следственный комитет. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров, это первый случай, когда дело о госизмене ведет СК, а не ФСБ.
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По данным следствия, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.
Позже появилось второе уголовное дело — о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".
Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США.
В ходе оглашения приговора отмечалось, что у Кара-Мурзы двойное гражданство: помимо России, он является подданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в американском штате Вирджиния.
Владимир Кара-Мурза младший* — участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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