https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865769811.html

Суд приговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии

Суд приговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии - РИА Новости, 18.04.2023

Суд приговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* (признан в России иноагентом) по делу о госизмене и... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-17T11:46

2023-04-17T11:46

2023-04-18T00:29

происшествия

россия

сша

владимир кара-мурза-младший

московский городской суд

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* (признан в России иноагентом) по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из суда."Путем частичного сложения окончательно назначить обвиняемому Владимиру Кара-Мурзе* наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима", — огласила приговор судебная коллегия. Именно столько запрашивал прокурор. Кроме того, политику назначили штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет заниматься журналистикой семь лет, оба последних наказания актуальны после освобождения.Слушания проходили в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за грифа "секретно". В одно производство объединены три дела. Расследование вел Следственный комитет. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров, это первый случай, когда дело о госизмене ведет СК, а не ФСБ.По данным следствия, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позже появилось второе уголовное дело — о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, Хельсинкском комитете в Осло и в США. В ходе оглашения приговора отмечалось, что у Кара-Мурзы двойное гражданство: помимо России, он является подданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в американском штате Вирджиния.Владимир Кара-Мурза — младший* — участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230227/safronov-1854596947.html

https://ria.ru/20230202/gosizmena-1849279475.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, сша, владимир кара-мурза-младший, московский городской суд