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Дноуглубительные работы в Волго-Каспийском канале ведутся круглосуточно - РИА Новости, 17.04.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
10:51 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/kanal-1865750331.html
Дноуглубительные работы в Волго-Каспийском канале ведутся круглосуточно
Дноуглубительные работы в Волго-Каспийском канале ведутся круглосуточно - РИА Новости, 17.04.2023
Дноуглубительные работы в Волго-Каспийском канале ведутся круглосуточно
Дноуглубительная техника работает в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области в круглосуточном режиме, сообщает администрация... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:51
2023-04-17T10:51
астраханская область
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр - РИА Новости. Дноуглубительная техника работает в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области в круглосуточном режиме, сообщает администрация губернатора региона. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Минтранспорта РФ Захарием Джиоевым. Стороны обсудили дноуглубительные работы в Волго-Каспийском морском судоходном канале. До конца 2023 года его проходная осадка будет увеличена до 4,5 метра. "Как рассказал Захарий Джиоев, на канале уже работают круглосуточно девять земснарядов со вспомогательными судами: шаланды, баржи, рабочие катера, мотозавозни. До конца апреля количество земснарядов будет увеличено до 12, а затем предстоит запуск еще шести земкараванов", - говорится в сообщении. В прошлом году "Росморпортом" со дна канала поднято 5 миллионов кубических метров грунта. В текущем запланировано - 12 миллионов кубических метров. Срок окончания работ ориентировочно запланирован на декабрь 2023 года. От успешного завершения дноуглубительных работ зависит эффективность развития международного транспортного коридора "Север-Юг" и реализация проекта портовой особой экономической зоны. Канал имеет стратегическое значение. Он является единственной водной артерией, связывающей внутренние водные пути России с Каспийским морем. К тому же состояние канала и портовых сооружений сказывается на динамике торговли с Ираном, Индией и со странами Персидского залива.
https://ria.ru/20230411/astrakhan-1864530803.html
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астраханская область, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Игорь Бабушкин

Дноуглубительные работы в Волго-Каспийском канале ведутся круглосуточно

© РИА Новости / Марк Редькин | Перейти в медиабанкВолго-Каспийский морской судоходный канал.
Волго-Каспийский морской судоходный канал. - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Марк Редькин
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Волго-Каспийский морской судоходный канал.. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр - РИА Новости. Дноуглубительная техника работает в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области в круглосуточном режиме, сообщает администрация губернатора региона.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Минтранспорта РФ Захарием Джиоевым. Стороны обсудили дноуглубительные работы в Волго-Каспийском морском судоходном канале. До конца 2023 года его проходная осадка будет увеличена до 4,5 метра.
"Как рассказал Захарий Джиоев, на канале уже работают круглосуточно девять земснарядов со вспомогательными судами: шаланды, баржи, рабочие катера, мотозавозни. До конца апреля количество земснарядов будет увеличено до 12, а затем предстоит запуск еще шести земкараванов", - говорится в сообщении.
В прошлом году "Росморпортом" со дна канала поднято 5 миллионов кубических метров грунта. В текущем запланировано - 12 миллионов кубических метров. Срок окончания работ ориентировочно запланирован на декабрь 2023 года. От успешного завершения дноуглубительных работ зависит эффективность развития международного транспортного коридора "Север-Юг" и реализация проекта портовой особой экономической зоны.
Канал имеет стратегическое значение. Он является единственной водной артерией, связывающей внутренние водные пути России с Каспийским морем. К тому же состояние канала и портовых сооружений сказывается на динамике торговли с Ираном, Индией и со странами Персидского залива.
Очистные сооружения - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В Астрахани назвали срок реконструкции северных очистных сооружений
11 апреля, 15:25
 
Астраханская областьАстраханская областьИгорь Бабушкин
 
 
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