https://ria.ru/20230417/kanal-1865750331.html

Дноуглубительные работы в Волго-Каспийском канале ведутся круглосуточно

Дноуглубительные работы в Волго-Каспийском канале ведутся круглосуточно - РИА Новости, 17.04.2023

Дноуглубительные работы в Волго-Каспийском канале ведутся круглосуточно

Дноуглубительная техника работает в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области в круглосуточном режиме, сообщает администрация... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:51

2023-04-17T10:51

2023-04-17T10:51

астраханская область

астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр - РИА Новости. Дноуглубительная техника работает в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области в круглосуточном режиме, сообщает администрация губернатора региона. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Минтранспорта РФ Захарием Джиоевым. Стороны обсудили дноуглубительные работы в Волго-Каспийском морском судоходном канале. До конца 2023 года его проходная осадка будет увеличена до 4,5 метра. "Как рассказал Захарий Джиоев, на канале уже работают круглосуточно девять земснарядов со вспомогательными судами: шаланды, баржи, рабочие катера, мотозавозни. До конца апреля количество земснарядов будет увеличено до 12, а затем предстоит запуск еще шести земкараванов", - говорится в сообщении. В прошлом году "Росморпортом" со дна канала поднято 5 миллионов кубических метров грунта. В текущем запланировано - 12 миллионов кубических метров. Срок окончания работ ориентировочно запланирован на декабрь 2023 года. От успешного завершения дноуглубительных работ зависит эффективность развития международного транспортного коридора "Север-Юг" и реализация проекта портовой особой экономической зоны. Канал имеет стратегическое значение. Он является единственной водной артерией, связывающей внутренние водные пути России с Каспийским морем. К тому же состояние канала и портовых сооружений сказывается на динамике торговли с Ираном, Индией и со странами Персидского залива.

https://ria.ru/20230411/astrakhan-1864530803.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

астраханская область, игорь бабушкин