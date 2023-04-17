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Кадыров рассказал о встрече с гендиректором АСИ - РИА Новости, 17.04.2023
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23:03 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/kadyrov-1865950171.html
Кадыров рассказал о встрече с гендиректором АСИ
Кадыров рассказал о встрече с гендиректором АСИ - РИА Новости, 17.04.2023
Кадыров рассказал о встрече с гендиректором АСИ
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, которая прибыла в Грозный с... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T23:03
2023-04-17T23:03
общество
грозный
россия
рамзан кадыров
светлана чупшева
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ГРОЗНЫЙ, 17 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, которая прибыла в Грозный с рабочим визитом. В Грозном завтра стартует Всероссийский форум "Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка", по словам Кадырова, Чупшева выразила благодарность за поддержку и участие региона в организации форума. "Форум проводится в ЧР впервые. Участники из всех регионов РФ обсудят развитие в РФ инклюзивного образования, его проблемы в регионах, поделятся опытом", - добавил глава Чечни.
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общество, грозный, россия, рамзан кадыров, светлана чупшева
Общество, Грозный, Россия, Рамзан Кадыров, Светлана Чупшева
Кадыров рассказал о встрече с гендиректором АСИ

Кадыров рассказал о встрече с гендиректором АСИ Чупшевой в Грозном

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 17 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, которая прибыла в Грозный с рабочим визитом.
«
"Мы договорились со Светланой Чупшевой сотрудничать по многим направлениям, среди которых поддержка незащищённых категорий граждан, оказание комплексной поддержки участников СВО, а также их семей. Я поблагодарил Светлану Витальевну за внимание и помощь нашей республике, которую она оказывает в решении наиболее актуальных вопросов в различных сферах. Мы и дальше будем работать над повышением всех показателей социально-экономического развития и улучшением качества жизни населения", - написал Кадыров в телеграм-канале.
В Грозном завтра стартует Всероссийский форум "Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка", по словам Кадырова, Чупшева выразила благодарность за поддержку и участие региона в организации форума.
"Форум проводится в ЧР впервые. Участники из всех регионов РФ обсудят развитие в РФ инклюзивного образования, его проблемы в регионах, поделятся опытом", - добавил глава Чечни.
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ОбществоГрозныйРоссияРамзан КадыровСветлана Чупшева
 
 
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