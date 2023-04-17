Кадыров рассказал о встрече с гендиректором АСИ

«

"Мы договорились со Светланой Чупшевой сотрудничать по многим направлениям, среди которых поддержка незащищённых категорий граждан, оказание комплексной поддержки участников СВО, а также их семей. Я поблагодарил Светлану Витальевну за внимание и помощь нашей республике, которую она оказывает в решении наиболее актуальных вопросов в различных сферах. Мы и дальше будем работать над повышением всех показателей социально-экономического развития и улучшением качества жизни населения", - написал Кадыров в телеграм-канале.