https://ria.ru/20230417/kadyrov-1865950171.html
Кадыров рассказал о встрече с гендиректором АСИ
Кадыров рассказал о встрече с гендиректором АСИ - РИА Новости, 17.04.2023
Кадыров рассказал о встрече с гендиректором АСИ
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, которая прибыла в Грозный с... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T23:03
2023-04-17T23:03
2023-04-17T23:03
общество
грозный
россия
рамзан кадыров
светлана чупшева
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ГРОЗНЫЙ, 17 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, которая прибыла в Грозный с рабочим визитом. В Грозном завтра стартует Всероссийский форум "Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка", по словам Кадырова, Чупшева выразила благодарность за поддержку и участие региона в организации форума. "Форум проводится в ЧР впервые. Участники из всех регионов РФ обсудят развитие в РФ инклюзивного образования, его проблемы в регионах, поделятся опытом", - добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20230401/orden-1862385522.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, грозный, россия, рамзан кадыров, светлана чупшева
Общество, Грозный, Россия, Рамзан Кадыров, Светлана Чупшева
Кадыров рассказал о встрече с гендиректором АСИ
Кадыров рассказал о встрече с гендиректором АСИ Чупшевой в Грозном