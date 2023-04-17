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Министр разведки Израиля встретится с наследником династии шахов Ирана - РИА Новости, 17.04.2023
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02:32 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/izrail-1865716447.html
Министр разведки Израиля встретится с наследником династии шахов Ирана
Министр разведки Израиля встретится с наследником династии шахов Ирана - РИА Новости, 17.04.2023
Министр разведки Израиля встретится с наследником династии шахов Ирана
Министр разведки и атомной энергетики Израиля Гила Гамлиэль встретится с главой последней иранской шахской династии Пехлеви, наследным принцем Ирана Шахзаде... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T02:32
2023-04-17T02:32
израиль
иран
сша
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр разведки и атомной энергетики Израиля Гила Гамлиэль встретится с главой последней иранской шахской династии Пехлеви, наследным принцем Ирана Шахзаде Реза Пехлеви, ныне проживающим в США, наследник шаха собирается совершить официальный визит в Израиль для "укрепления отношений между израильским и иранским народами", сообщается в пресс-релизе израильского правительства. По данным пресс-службы, министр Гамлиэль примет в Израиле иранского наследного принца Резу Пехлеви с целью "создания моста между Израилем и иранским народом". В ходе встречи планируется обсуждение ситуации с правами человека в Иране. "Для меня большая честь принимать у себя наследного принца Ирана Резу Пехлеви, и я высоко ценю его смелое решение впервые посетить Израиль", - приводятся слова министра в пресс-релизе. Во время своего визита Реза Пехлеви примет участие в официальной церемонии открытия в честь Международного дня памяти жертв Холокоста, посетит опреснительный завод, чтобы ознакомиться с израильскими технологиями водоснабжения, встретится с членами религиозной общины Бахаи и еврейско-иранской общины в Израиле. Наследный принц должен был занять престол после своего отца, шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, но после Исламской революции в Иране в 1979 году покинул страну вместе с семьей.
https://ria.ru/20230202/isfakhan-1849141508.html
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израиль, иран, сша, в мире
Израиль, Иран, США, В мире
Министр разведки Израиля встретится с наследником династии шахов Ирана

Министр разведки Израиля Гамлиэль примет наследника последней династии шахов Ирана Пехлеви

© Иллюстрация РИА НовостиФлаги Ирана и Израиля
Флаги Ирана и Израиля - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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Флаги Ирана и Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр разведки и атомной энергетики Израиля Гила Гамлиэль встретится с главой последней иранской шахской династии Пехлеви, наследным принцем Ирана Шахзаде Реза Пехлеви, ныне проживающим в США, наследник шаха собирается совершить официальный визит в Израиль для "укрепления отношений между израильским и иранским народами", сообщается в пресс-релизе израильского правительства.
«
"Министр разведки Израиля Гила Гамлиэль примет наследного принца Ирана Резу Пехлеви, сына шаха и самого высокопоставленного иранского деятеля, когда-либо посещавшего Израиль с публичным визитом", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, министр Гамлиэль примет в Израиле иранского наследного принца Резу Пехлеви с целью "создания моста между Израилем и иранским народом". В ходе встречи планируется обсуждение ситуации с правами человека в Иране.
"Для меня большая честь принимать у себя наследного принца Ирана Резу Пехлеви, и я высоко ценю его смелое решение впервые посетить Израиль", - приводятся слова министра в пресс-релизе.
Во время своего визита Реза Пехлеви примет участие в официальной церемонии открытия в честь Международного дня памяти жертв Холокоста, посетит опреснительный завод, чтобы ознакомиться с израильскими технологиями водоснабжения, встретится с членами религиозной общины Бахаи и еврейско-иранской общины в Израиле.
Наследный принц должен был занять престол после своего отца, шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, но после Исламской революции в Иране в 1979 году покинул страну вместе с семьей.
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