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В России число занятых в IT-отрасли выросло на 12 процентов
В России число занятых в IT-отрасли выросло на 12 процентов - РИА Новости, 17.04.2023
В России число занятых в IT-отрасли выросло на 12 процентов
Количество занятых в IT-отрасли РФ сотрудников за 2022 год увеличилось на 12%, до 761 тысячи человек, уровень их зарплат вдвое выше, чем в других отраслях, и за РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:28
2023-04-17T12:28
2023-04-17T12:28
госдума рф
максим паршин
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Количество занятых в IT-отрасли РФ сотрудников за 2022 год увеличилось на 12%, до 761 тысячи человек, уровень их зарплат вдвое выше, чем в других отраслях, и за год вырос на 19%, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин. "За последний год число занятых в IT увеличилось на 12% и достигло 761 тысячи человек", - сказал Паршин в ходе парламентских слушаний комитета по просвещению в Госдуме. "Зарплаты увеличились на 19%, и зарплата в IT в два раза выше, чем в среднем по экономике. ...Но в то же время дефицит кадров в IT-сфере колоссальный. Я когда общаюсь с айтишниками, владельцами бизнеса, они часто говорят: спасибо за все льготы и преференции, которые правительство и Госдума предоставили. В общем уже не надо ничего, основная, а часто единственная проблема, которая есть - это кадры. Это тот стеклянный потолок, в который упирается IT-бизнес: дайте нам людей", - отметил Паршин.
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госдума рф, максим паршин, россия
Госдума РФ, Максим Паршин, Россия
В России число занятых в IT-отрасли выросло на 12 процентов
Замглавы Минцифры Паршин: число занятых в IT-отрасли выросло на 12 процентов за 2022 год
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Количество занятых в IT-отрасли РФ сотрудников за 2022 год увеличилось на 12%, до 761 тысячи человек, уровень их зарплат вдвое выше, чем в других отраслях, и за год вырос на 19%, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.
"За последний год число занятых в IT увеличилось на 12% и достигло 761 тысячи человек", - сказал Паршин в ходе парламентских слушаний комитета по просвещению в Госдуме
.
"Зарплаты увеличились на 19%, и зарплата в IT в два раза выше, чем в среднем по экономике. ...Но в то же время дефицит кадров в IT-сфере колоссальный. Я когда общаюсь с айтишниками, владельцами бизнеса, они часто говорят: спасибо за все льготы и преференции, которые правительство и Госдума предоставили. В общем уже не надо ничего, основная, а часто единственная проблема, которая есть - это кадры. Это тот стеклянный потолок, в который упирается IT-бизнес: дайте нам людей", - отметил Паршин.
В ГД выступили за отправку будущих IT-специалистов на практику в госорганы