https://ria.ru/20230417/istrebitel-1865426374.html

"Расследуют падения". Пентагон встревожен развитием ситуации с F-35

"Расследуют падения". Пентагон встревожен развитием ситуации с F-35 - РИА Новости, 17.04.2023

"Расследуют падения". Пентагон встревожен развитием ситуации с F-35

Союзники США закупают новейшие американские истребители F-35. Однако Пентагон сообщает о проблемах: меньше трети самолетов этой модели готовы к выполнению всех... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T08:00

2023-04-17T08:00

2023-04-17T11:36

в мире

сша

джон маккейн (политик)

министерство обороны сша

нато

f-35

f-16

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Союзники США закупают новейшие американские истребители F-35. Однако Пентагон сообщает о проблемах: меньше трети самолетов этой модели готовы к выполнению всех боевых задач. Какие "детские болезни" до сих пор преследуют самую дорогую авиационную программу в истории — в материале РИА Новости.Уязвленная гордость ПентагонаЕдва публике презентовали F-35 Lightning II ("Молния"), как партнеры по Североатлантическому альянсу выстроились в очередь. На днях список из почти двух десятков государств пополнила Румыния — правда, ждать Бухаресту минимум восемь лет.Этот истребитель должен был стать основным в НАТО на полвека. Поэтому, например, часть комплектующих производят не в США. Всего в проекте участвуют девять стран.Требования к самолету наивысшие: скрытность, скорость, маневренность, ударная мощь, способность переносить ядерное оружие. Все, о чем только могли мечтать генералы.Образец разрабатывали в трех вариантах:Всего хотели собрать до трех с половиной тысяч F-35. Однако возникли трудности.Не первый звонокЭтот истребитель назвали наследником F-16 еще в 2007-м, когда опытный образец поднялся в воздух. Первые машины армия получила спустя пять лет.Хотя Lockheed еще в 2001 году пообещал к 2010-му выполнить заказ аж на 2852 единицы. За это корпорация попросила 233 миллиарда долларов. В 2004 году ценник удвоился.В 2013 году от графика отставали на семь лет. К 2022-му программа раздулась до 1,7 триллиона долларов. Каждый час полета "тридцать пятого", как выяснила Счетная палата США, обходится налогоплательщикам в 42 тысячи долларов.И самое главное: истребитель не оправдывает надежд.Два года назад в Пентагоне сообщили, что полностью пригодны только 36 процентов машин. С тех пор брака прибавилось.Пятое поколение?Список проблем исчисляется уже не десятками, а сотнями.Из особо тяжелых — дефект силовой установки. В декабре на базе Форт-Уэрт во время вертикальной посадки из-за этого разбился F-35B. Пилоту удалось катапультироваться, но поставки и приемочные полеты заморозили на два месяца. В марте компания-производитель заявила, что разобралась, в чем дело. Но устранить проблему сразу нельзя. Вдобавок возник дефицит самих моторов.Непросто и с, казалось бы, обязательной опцией для истребителя пятого поколения — полетом на сверхзвуковой скорости. Если палубные версии F-35 находятся в таком режиме достаточно долго, то получают повреждения обшивки и теряют малозаметность. Стелс-покрытие вздувается. Также из строя выходят антенны в хвостовой части.Пентагон решил ограничить полет на сверхзвуке несколькими десятками секунд. Устранение этого дефекта посчитали слишком дорогим.С трудностями сталкиваются и пилоты. Гипоксия — уже около 40 эпизодов, в основном с F-35А.В мае 2020-го по этой причине один из самолетов рухнул — летчик спасся. Как позже выяснилось, подвела система подачи кислорода. Также в кабине случались скачки давления, приводившие к баротравмам.Несколько машин разбились из-за сбоев в программном обеспечении. К тому же поступали жалобы на "зеленое свечение" дисплея распиаренного шлема. Стоит который, к слову, как спорткар: 400 тысяч долларов.Некоторые инциденты и вовсе выглядят как злая ирония — Пентагон запрещал полеты в грозу. Рукотворные "молнии" ломались из-за молний природных.Производители продолжают доработку машины. Это выливается в дополнительные расходы, хотя стоимость программы и так космическая. В общем, не факт, что контракты выполнят в срок.Как отмечал покойный сенатор Джон Маккейн, F-35 стал "хрестоматийным примером того, насколько сломана американская система оборонных закупок". Но союзники США все равно вынуждены покупать этого кота в мешке.

https://ria.ru/20230401/giperzvuk-1861908221.html

сша

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2023

Нармания Давид

Нармания Давид

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, сша, джон маккейн (политик), министерство обороны сша, нато, f-35, f-16