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Липецкие школы искусств получат около 100 музыкальных инструментов
Липецкие школы искусств получат около 100 музыкальных инструментов - РИА Новости, 17.04.2023
Липецкие школы искусств получат около 100 музыкальных инструментов
Школы искусств Липецкой области в 2023 году получат около 100 новых музыкальных инструментов в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:27
2023-04-17T12:27
2023-04-17T12:27
липецкая область
игорь артамонов
тербунский район
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ЛИПЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Школы искусств Липецкой области в 2023 году получат около 100 новых музыкальных инструментов в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, новое оборудование, инструменты и учебные пособия получат семь школ региона. Кроме того, в рамках нацпроекта в этом году в Липецкой области будут реконструированы детские школы искусств в Лев-Толстовском и Тербунском районах. Артамонов отметил, что на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами и литературой в текущем году по нацпроекту "Культура" выделено 32,3 миллиона рублей. В школы уже поступили 50 музыкальных инструментов, среди них рояли, пианино, аккордеоны, баяны, гитары и другие. "В школах искусств не просто учат детей играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать или создавать изделия декоративно-прикладного творчества. Педагоги прививают юным жителям региона вкус, чувство прекрасного, эстетику, что делает их духовно развитыми личностями. А качественное оснащение учреждений дополнительного образования несомненно способствует повышению уровня художественного образования", – сказал Артамонов.
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тербунский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, тербунский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Тербунский район
ЛИПЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Школы искусств Липецкой области в 2023 году получат около 100 новых музыкальных инструментов в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, новое оборудование, инструменты и учебные пособия получат семь школ региона. Кроме того, в рамках нацпроекта в этом году в Липецкой области будут реконструированы детские школы искусств в Лев-Толстовском и Тербунском районах.
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Артамонов отметил, что на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами и литературой в текущем году по нацпроекту "Культура" выделено 32,3 миллиона рублей. В школы уже поступили 50 музыкальных инструментов, среди них рояли, пианино, аккордеоны, баяны, гитары и другие.
"В школах искусств не просто учат детей играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать или создавать изделия декоративно-прикладного творчества. Педагоги прививают юным жителям региона вкус, чувство прекрасного, эстетику, что делает их духовно развитыми личностями. А качественное оснащение учреждений дополнительного образования несомненно способствует повышению уровня художественного образования", – сказал Артамонов
.