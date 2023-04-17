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Липецкие школы искусств получат около 100 музыкальных инструментов - РИА Новости, 17.04.2023
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Липецкая область
 
12:27 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/instrumenty-1865781770.html
Липецкие школы искусств получат около 100 музыкальных инструментов
Липецкие школы искусств получат около 100 музыкальных инструментов - РИА Новости, 17.04.2023
Липецкие школы искусств получат около 100 музыкальных инструментов
Школы искусств Липецкой области в 2023 году получат около 100 новых музыкальных инструментов в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:27
2023-04-17T12:27
липецкая область
игорь артамонов
тербунский район
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ЛИПЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Школы искусств Липецкой области в 2023 году получат около 100 новых музыкальных инструментов в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, новое оборудование, инструменты и учебные пособия получат семь школ региона. Кроме того, в рамках нацпроекта в этом году в Липецкой области будут реконструированы детские школы искусств в Лев-Толстовском и Тербунском районах. Артамонов отметил, что на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами и литературой в текущем году по нацпроекту "Культура" выделено 32,3 миллиона рублей. В школы уже поступили 50 музыкальных инструментов, среди них рояли, пианино, аккордеоны, баяны, гитары и другие. "В школах искусств не просто учат детей играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать или создавать изделия декоративно-прикладного творчества. Педагоги прививают юным жителям региона вкус, чувство прекрасного, эстетику, что делает их духовно развитыми личностями. А качественное оснащение учреждений дополнительного образования несомненно способствует повышению уровня художественного образования", – сказал Артамонов.
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Артем Смирнов
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игорь артамонов, тербунский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Тербунский район

Липецкие школы искусств получат около 100 музыкальных инструментов

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Школы искусств Липецкой области в 2023 году получат около 100 новых музыкальных инструментов в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, новое оборудование, инструменты и учебные пособия получат семь школ региона. Кроме того, в рамках нацпроекта в этом году в Липецкой области будут реконструированы детские школы искусств в Лев-Толстовском и Тербунском районах.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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Артамонов отметил, что на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами и литературой в текущем году по нацпроекту "Культура" выделено 32,3 миллиона рублей. В школы уже поступили 50 музыкальных инструментов, среди них рояли, пианино, аккордеоны, баяны, гитары и другие.
"В школах искусств не просто учат детей играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать или создавать изделия декоративно-прикладного творчества. Педагоги прививают юным жителям региона вкус, чувство прекрасного, эстетику, что делает их духовно развитыми личностями. А качественное оснащение учреждений дополнительного образования несомненно способствует повышению уровня художественного образования", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновТербунский район
 
 
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