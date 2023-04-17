https://ria.ru/20230417/instrumenty-1865781770.html

Липецкие школы искусств получат около 100 музыкальных инструментов

Липецкие школы искусств получат около 100 музыкальных инструментов - РИА Новости, 17.04.2023

Липецкие школы искусств получат около 100 музыкальных инструментов

Школы искусств Липецкой области в 2023 году получат около 100 новых музыкальных инструментов в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:27

2023-04-17T12:27

2023-04-17T12:27

липецкая область

игорь артамонов

тербунский район

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ЛИПЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Школы искусств Липецкой области в 2023 году получат около 100 новых музыкальных инструментов в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, новое оборудование, инструменты и учебные пособия получат семь школ региона. Кроме того, в рамках нацпроекта в этом году в Липецкой области будут реконструированы детские школы искусств в Лев-Толстовском и Тербунском районах. Артамонов отметил, что на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами и литературой в текущем году по нацпроекту "Культура" выделено 32,3 миллиона рублей. В школы уже поступили 50 музыкальных инструментов, среди них рояли, пианино, аккордеоны, баяны, гитары и другие. "В школах искусств не просто учат детей играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать или создавать изделия декоративно-прикладного творчества. Педагоги прививают юным жителям региона вкус, чувство прекрасного, эстетику, что делает их духовно развитыми личностями. А качественное оснащение учреждений дополнительного образования несомненно способствует повышению уровня художественного образования", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230414/vyplaty-1865243456.html

тербунский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, тербунский район