https://ria.ru/20230417/indoneziya-1865718833.html

В Индонезии погибли шесть солдат, спасая новозеландского летчика

В Индонезии погибли шесть солдат, спасая новозеландского летчика - РИА Новости, 17.04.2023

В Индонезии погибли шесть солдат, спасая новозеландского летчика

Шесть солдат погибли, 30 пропали без вести во время операции по спасению новозеландского летчика в Папуа, Индонезия, сообщает австралийский телеканал ABC со... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T03:45

2023-04-17T03:45

2023-04-17T15:13

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Шесть солдат погибли, 30 пропали без вести во время операции по спасению новозеландского летчика в Папуа, Индонезия, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на местные власти.Представители сепаратистской организации TPNPB-OPM 8 февраля сбили самолет индонезийской авиакомпании Susi Air и взяли в заложники его пилота. Ранее сообщалось, что силы безопасности Индонезии начали операцию против группы боевиков-сепаратистов в Западном Папуа."По меньшей мере шесть человек погибли, а еще 21 скрылись в джунглях", — передает телеканал со ссылкой на военные отчеты, к которым был получен доступ. Однако ABC также отмечает, что представитель военных подтвердил только гибель одного человека и возможное пленение девяти человек.По данным телеканала, власти ищут 30 пропавших солдат. "Пока точно неизвестно, сколько военнослужащих индонезийской армии погибло и было ранено. Мы продолжаем поиски, но сильный дождь, туманная погода и отсутствие связи затрудняют наши усилия по поиску и эвакуации", — заявил представитель вооруженных сил Герман Тарьяман.Западная часть острова Новая Гвинея входит в состав Индонезии как индонезийское Папуа, при этом его восточная часть является самостоятельным государством Папуа — Новая Гвинея. В регионе на протяжении десятилетий действуют сепаратистские движения, ставящие задачей его отделение от Индонезии и превращение в независимое государство. В 2022 году индонезийская провинция Папуа была разделена на три — Горное Папуа, Центральное Папуа и Южное Папуа. С точки зрения сепаратистов, Папуа остается единым пространством жизни папуасского народа.

https://ria.ru/20230412/ekvador-1864639156.html

https://ria.ru/20230328/indoneziya-1861299731.html

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папуа (индонезия)

западное папуа

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индонезия, папуа (индонезия), западное папуа, в мире