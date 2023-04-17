В Индонезии погибли шесть солдат, спасая новозеландского летчика
ABC: в Индонезии во время операции по спасению пилота погибли шесть солдат, 30 пропали
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкРека Мамберамо в индонезийской части острова Новая Гвинея
Река Мамберамо в индонезийской части острова Новая Гвинея. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Шесть солдат погибли, 30 пропали без вести во время операции по спасению новозеландского летчика в Папуа, Индонезия, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на местные власти.
Представители сепаратистской организации TPNPB-OPM 8 февраля сбили самолет индонезийской авиакомпании Susi Air и взяли в заложники его пилота. Ранее сообщалось, что силы безопасности Индонезии начали операцию против группы боевиков-сепаратистов в Западном Папуа.
"По меньшей мере шесть человек погибли, а еще 21 скрылись в джунглях", — передает телеканал со ссылкой на военные отчеты, к которым был получен доступ. Однако ABC также отмечает, что представитель военных подтвердил только гибель одного человека и возможное пленение девяти человек.
По данным телеканала, власти ищут 30 пропавших солдат.
"Пока точно неизвестно, сколько военнослужащих индонезийской армии погибло и было ранено. Мы продолжаем поиски, но сильный дождь, туманная погода и отсутствие связи затрудняют наши усилия по поиску и эвакуации", — заявил представитель вооруженных сил Герман Тарьяман.
Западная часть острова Новая Гвинея входит в состав Индонезии как индонезийское Папуа, при этом его восточная часть является самостоятельным государством Папуа — Новая Гвинея. В регионе на протяжении десятилетий действуют сепаратистские движения, ставящие задачей его отделение от Индонезии и превращение в независимое государство. В 2022 году индонезийская провинция Папуа была разделена на три — Горное Папуа, Центральное Папуа и Южное Папуа. С точки зрения сепаратистов, Папуа остается единым пространством жизни папуасского народа.