https://ria.ru/20230417/indiya-1865739080.html

Мантуров призвал расширить прямое авиасообщение между Россией и Индией

Мантуров призвал расширить прямое авиасообщение между Россией и Индией - РИА Новости, 17.04.2023

Мантуров призвал расширить прямое авиасообщение между Россией и Индией

Прямое авиасообщение между Россией и Индией важно расширить, поскольку это необходимо для беспрепятственного обмена бизнес-делегациями и расширения взаимного... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:59

2023-04-17T09:59

2023-04-17T09:59

экономика

россия

индия

нью-дели

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр - РИА Новости. Прямое авиасообщение между Россией и Индией важно расширить, поскольку это необходимо для беспрепятственного обмена бизнес-делегациями и расширения взаимного турпотока, сообщил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Считаем важным расширить прямое авиасообщение - это необходимое условие для регулярного и беспрепятственного обмена бизнес-делегациями, расширения взаимного турпотока", - сказал он на встрече с деловыми кругами России и Индии в Нью-Дели. В целом, по словам Мантурова, необходимо развивать транспортно-логистическую инфраструктуру между странами. "В частности, Индия могла бы стать одним из ключевых партнеров в рамках развития международного транспортного коридора "Север-Юг", - добавил он.

https://ria.ru/20230407/indiya-1863722858.html

россия

индия

нью-дели

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

экономика, россия, индия, нью-дели, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)