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Мантуров призвал расширить прямое авиасообщение между Россией и Индией - РИА Новости, 17.04.2023
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09:59 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/indiya-1865739080.html
Мантуров призвал расширить прямое авиасообщение между Россией и Индией
Мантуров призвал расширить прямое авиасообщение между Россией и Индией - РИА Новости, 17.04.2023
Мантуров призвал расширить прямое авиасообщение между Россией и Индией
Прямое авиасообщение между Россией и Индией важно расширить, поскольку это необходимо для беспрепятственного обмена бизнес-делегациями и расширения взаимного... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:59
2023-04-17T09:59
экономика
россия
индия
нью-дели
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр - РИА Новости. Прямое авиасообщение между Россией и Индией важно расширить, поскольку это необходимо для беспрепятственного обмена бизнес-делегациями и расширения взаимного турпотока, сообщил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Считаем важным расширить прямое авиасообщение - это необходимое условие для регулярного и беспрепятственного обмена бизнес-делегациями, расширения взаимного турпотока", - сказал он на встрече с деловыми кругами России и Индии в Нью-Дели. В целом, по словам Мантурова, необходимо развивать транспортно-логистическую инфраструктуру между странами. "В частности, Индия могла бы стать одним из ключевых партнеров в рамках развития международного транспортного коридора "Север-Юг", - добавил он.
https://ria.ru/20230407/indiya-1863722858.html
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индия
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экономика, россия, индия, нью-дели, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Индия, Нью-Дели, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров призвал расширить прямое авиасообщение между Россией и Индией

Вице-премьер Мантуров заявил о важности расширения прямого авиасообщения с Индией

CC BY-SA 4.0 / Trinidade / Самолеты в аэропорту Мумбаи
Самолеты в аэропорту Мумбаи - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Trinidade /
Самолеты в аэропорту Мумбаи. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр - РИА Новости. Прямое авиасообщение между Россией и Индией важно расширить, поскольку это необходимо для беспрепятственного обмена бизнес-делегациями и расширения взаимного турпотока, сообщил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Считаем важным расширить прямое авиасообщение - это необходимое условие для регулярного и беспрепятственного обмена бизнес-делегациями, расширения взаимного турпотока", - сказал он на встрече с деловыми кругами России и Индии в Нью-Дели.
В целом, по словам Мантурова, необходимо развивать транспортно-логистическую инфраструктуру между странами. "В частности, Индия могла бы стать одним из ключевых партнеров в рамках развития международного транспортного коридора "Север-Юг", - добавил он.
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ЭкономикаРоссияИндияНью-ДелиДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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