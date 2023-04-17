https://ria.ru/20230417/himars-1865732050.html
Украинские войска за неделю выпустили по ЛНР 17 ракет HIMARS
Украинские войска за неделю выпустили по ЛНР 17 ракет HIMARS - РИА Новости, 17.04.2023
Украинские войска за неделю выпустили по ЛНР 17 ракет HIMARS
Украинские войска за минувшую неделю пять раз обстреляли территорию Луганской народной республики, выпустив 17 ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:12
2023-04-17T09:12
2023-04-17T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
сватово
сцкк
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ЛУГАНСК, 17 апр – РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю пять раз обстреляли территорию Луганской народной республики, выпустив 17 ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За прошедшую неделю представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 5 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения по населенным пунктам Сватово, Рубежное, Лисичанск и Троицкое, в ходе которых противник применял РСЗО HIMARS (17 ракет)", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. При этом ранены три мирных жителя, среди которых двое подростков, разрушено два дома и четыре объекта гражданской инфраструктуры, включая больницу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, сватово, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Сватово, СЦКК
Украинские войска за неделю выпустили по ЛНР 17 ракет HIMARS
Украинские войска за неделю пять раз обстреляли ЛНР, выпустив 17 ракет HIMARS