https://ria.ru/20230417/gruziya-1865758194.html
Американский разведчик раскрыл, что Запад сделает с Россией из-за Украины
Американский разведчик раскрыл, что Запад сделает с Россией из-за Украины - РИА Новости, 17.04.2023
Американский разведчик раскрыл, что Запад сделает с Россией из-за Украины
Запад хочет втянуть Россию в вооруженный конфликт с Грузией, поскольку Украина проигрывает, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:21
2023-04-17T11:21
2023-04-17T19:51
в мире
россия
украина
грузия
скотт риттер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Запад хочет втянуть Россию в вооруженный конфликт с Грузией, поскольку Украина проигрывает, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.По словам бывшего военного, Запад хочет, чтобы Грузия напала на Абхазию с целью втянуть Россию в новый конфликт и отвлечь российские силы от Украины. Но, как считает Риттер, это никак не изменит положение дел."У Грузии нет никаких шансов", — подытожил разведчик.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия учитывает в военно-политических и дипломатических планах попытки Запада создать второй фронт в Грузии.
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865734806.html
россия
украина
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, грузия, скотт риттер
В мире, Россия, Украина, Грузия, Скотт Риттер
Американский разведчик раскрыл, что Запад сделает с Россией из-за Украины
Экс-разведчик США Риттер: Запад хочет втянуть Россию в конфликт с Грузией из-за Украины