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Американский разведчик раскрыл, что Запад сделает с Россией из-за Украины - РИА Новости, 17.04.2023
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11:21 17.04.2023 (обновлено: 19:51 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/gruziya-1865758194.html
Американский разведчик раскрыл, что Запад сделает с Россией из-за Украины
Американский разведчик раскрыл, что Запад сделает с Россией из-за Украины - РИА Новости, 17.04.2023
Американский разведчик раскрыл, что Запад сделает с Россией из-за Украины
Запад хочет втянуть Россию в вооруженный конфликт с Грузией, поскольку Украина проигрывает, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:21
2023-04-17T19:51
в мире
россия
украина
грузия
скотт риттер
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Запад хочет втянуть Россию в вооруженный конфликт с Грузией, поскольку Украина проигрывает, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.По словам бывшего военного, Запад хочет, чтобы Грузия напала на Абхазию с целью втянуть Россию в новый конфликт и отвлечь российские силы от Украины. Но, как считает Риттер, это никак не изменит положение дел."У Грузии нет никаких шансов", — подытожил разведчик.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия учитывает в военно-политических и дипломатических планах попытки Запада создать второй фронт в Грузии.
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в мире, россия, украина, грузия, скотт риттер
В мире, Россия, Украина, Грузия, Скотт Риттер
Американский разведчик раскрыл, что Запад сделает с Россией из-за Украины

Экс-разведчик США Риттер: Запад хочет втянуть Россию в конфликт с Грузией из-за Украины

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Запад хочет втянуть Россию в вооруженный конфликт с Грузией, поскольку Украина проигрывает, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.
«

"Они хотят, чтобы грузины открыли второй фронт. Украина проигрывает конфликт, и поэтому в отчаянии им необходимо, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи украинцам", — утверждает эксперт.

По словам бывшего военного, Запад хочет, чтобы Грузия напала на Абхазию с целью втянуть Россию в новый конфликт и отвлечь российские силы от Украины. Но, как считает Риттер, это никак не изменит положение дел.
"У Грузии нет никаких шансов", — подытожил разведчик.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия учитывает в военно-политических и дипломатических планах попытки Запада создать второй фронт в Грузии.
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