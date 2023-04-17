https://ria.ru/20230417/gruziya-1865758194.html

Американский разведчик раскрыл, что Запад сделает с Россией из-за Украины

Американский разведчик раскрыл, что Запад сделает с Россией из-за Украины - РИА Новости, 17.04.2023

Американский разведчик раскрыл, что Запад сделает с Россией из-за Украины

Запад хочет втянуть Россию в вооруженный конфликт с Грузией, поскольку Украина проигрывает, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:21

2023-04-17T11:21

2023-04-17T19:51

в мире

россия

украина

грузия

скотт риттер

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Запад хочет втянуть Россию в вооруженный конфликт с Грузией, поскольку Украина проигрывает, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.По словам бывшего военного, Запад хочет, чтобы Грузия напала на Абхазию с целью втянуть Россию в новый конфликт и отвлечь российские силы от Украины. Но, как считает Риттер, это никак не изменит положение дел."У Грузии нет никаких шансов", — подытожил разведчик.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия учитывает в военно-политических и дипломатических планах попытки Запада создать второй фронт в Грузии.

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865734806.html

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в мире, россия, украина, грузия, скотт риттер