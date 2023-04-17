https://ria.ru/20230417/grazhdanstvo-1865746792.html

Около половины россиян гордятся своим гражданством, показал опрос

Около половины россиян гордятся своим гражданством, показал опрос - РИА Новости, 17.04.2023

Около половины россиян гордятся своим гражданством, показал опрос

Около половины россиян гордятся своим российским гражданством, в 2021 году доля таких россиян составляла лишь 28%, следует из результатов всероссийского опроса... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:32

2023-04-17T10:32

2023-04-17T10:32

общество

россия

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Около половины россиян гордятся своим российским гражданством, в 2021 году доля таких россиян составляла лишь 28%, следует из результатов всероссийского опроса населения, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, результаты которого предоставила пресс-служба Высшей школы экономики. "Половина россиян (48%) испытывают гордость от того, что являются гражданами своей страны. В 2021 году эта доля составляла всего 28%. Каждый четвёртый опрошенный (25%) ощущает спокойную уверенность. Доля тех, у кого российское гражданство не вызывает никаких чувств, за год уменьшилась с 23% до 13%", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас для подавляющего большинства жителей страны (73%) факт наличия российского гражданства связан с положительными эмоциями, тогда как в прошлом году такие чувства испытывала только половина опрошенных. В ВШЭ добавили, что личное благосостояние человека - высокий доход, хорошее здоровье и ощущение счастья - положительно связано с ощущением гордости за страну в целом, кроме того, немного чаще ощущают гордость за страну пожилые опрошенные (старше 60 лет), тогда как молодежь значительно чаще, чем старшее поколение, склоняется к нейтральному отношению. "Респонденты, считающие, что некоммерческие организации и волонтеры реально работают в тех или иных сферах общественной жизни, чаще испытывают положительные эмоции по отношению к своему российскому гражданству, чем те, кто не видит их вклада. Кроме того, гордость чаще испытывают опрошенные, идентифицирующие себя как волонтеры, и те, кто часто совершал денежные пожертвования за последний год", - отметили в вузе. Кроме того, по результатам опроса, большинство опрошенных (73%) считают, что для того, чтобы быть патриотом, достаточно просто любить свою страну, по мнению 25% россиян, патриотизм заключается в том, чтобы защищать родину от любых нападок и обвинений, а каждый пятый (20%) видит его в том, чтобы считать, что своя страна лучше, чем другие. Добавляется, что каждый четвёртый россиянин (25%) считает, что примерно столько же россиян полагают, что любовь к своей стране нужно выражать не словом, а делом: работать ей во благо и для её процветания (22%) или помогать нуждающимся (20%). "Молодежь чаще, чем старшее поколение, считает, что патриот должен стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее. Для волонтеров более значимыми оказываются как это, так и другие определения патриотизма, связанные с созидательной деятельностью: помощь нуждающимся, работа во благо и для процветания страны, трата своего времени на решение общественных проблем", - добавили в пресс-службе. Также, опрошенные, испытывающие гордость за своё российское гражданство, чаще видят патриотизм в том, чтобы любить свою страну и защищать её от нападок и обвинений, а те, у кого гражданство России не вызывает никаких чувств, гораздо чаще остальных затрудняются выразить своё мнение о сути патриотизма. "Прошедший год стал рекордным сразу по нескольким аспектам. В частности, вовлеченность в помогающее поведение, включающее в себя помощь деньгами, вещами, поступками, оказалась самой высокой за последние пять лет. Кроме того, по сравнению с 2021 годом почти в два раза увеличилась доля тех, кто считает, что в стране преобладает сплоченность и согласие, а не разобщенность - это тоже одно из самых высоких значений за всё время наблюдений", - заключила директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Ирина Мерсиянова, ее слова приводятся в сообщении. Всероссийский опрос населения был проведён в декабре 2022 года Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в рамках мониторинга состояния гражданского общества при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. Опрашивалось городское и сельское население от 18 лет и старше, метод сбора данных - личное интервью по месту жительства респондента, объём выборки - 2002 человека.

https://ria.ru/20230415/veruyuschie-1865526068.html

https://ria.ru/20230415/brak-1865482730.html

https://ria.ru/20230413/rossiya-1865180876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, высшая школа экономики (вшэ)