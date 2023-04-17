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В Брянской области зафиксировали попытку незаконного пересечения границы - РИА Новости, 17.04.2023
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21:02 17.04.2023 (обновлено: 21:36 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/granitsa-1865927767.html
В Брянской области зафиксировали попытку незаконного пересечения границы
В Брянской области зафиксировали попытку незаконного пересечения границы - РИА Новости, 17.04.2023
В Брянской области зафиксировали попытку незаконного пересечения границы
Неизвестный пытался проникнуть на территорию Брянской области со стороны Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:02
2023-04-17T21:36
происшествия
брянская область
украина
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Неизвестный пытался проникнуть на территорию Брянской области со стороны Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз.По словам губернатора, нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, созданной российскими военными.В начале марта группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района, в села Любечане и Сушаны. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Кроме того, ранение получил десятилетний мальчик.Президент Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.В Брянской области, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
https://ria.ru/20230406/spetsoperatsiya-1863569165.html
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происшествия, брянская область, украина
Происшествия, Брянская область, Украина
В Брянской области зафиксировали попытку незаконного пересечения границы

Неизвестный подорвался на мине при попытке проникнуть в Брянскую область с Украины

© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Неизвестный пытался проникнуть на территорию Брянской области со стороны Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«
"В районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, созданной российскими военными.
В начале марта группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района, в села Любечане и Сушаны. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Кроме того, ранение получил десятилетний мальчик.
Президент Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.
В Брянской области, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
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