https://ria.ru/20230417/granitsa-1865927767.html
В Брянской области зафиксировали попытку незаконного пересечения границы
В Брянской области зафиксировали попытку незаконного пересечения границы - РИА Новости, 17.04.2023
В Брянской области зафиксировали попытку незаконного пересечения границы
Неизвестный пытался проникнуть на территорию Брянской области со стороны Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:02
2023-04-17T21:02
2023-04-17T21:36
происшествия
брянская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/54/1562225400_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_fe0b1b1a7d62fca3d59afd1d89d0ddd0.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Неизвестный пытался проникнуть на территорию Брянской области со стороны Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз.По словам губернатора, нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, созданной российскими военными.В начале марта группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района, в села Любечане и Сушаны. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Кроме того, ранение получил десятилетний мальчик.Президент Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.В Брянской области, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
https://ria.ru/20230406/spetsoperatsiya-1863569165.html
брянская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/54/1562225400_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_288a31d96ea1cc6314fd94720f17b8e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, украина
Происшествия, Брянская область, Украина
В Брянской области зафиксировали попытку незаконного пересечения границы
Неизвестный подорвался на мине при попытке проникнуть в Брянскую область с Украины