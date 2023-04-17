https://ria.ru/20230417/granitsa-1865927767.html

В Брянской области зафиксировали попытку незаконного пересечения границы

В Брянской области зафиксировали попытку незаконного пересечения границы - РИА Новости, 17.04.2023

В Брянской области зафиксировали попытку незаконного пересечения границы

Неизвестный пытался проникнуть на территорию Брянской области со стороны Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T21:02

2023-04-17T21:02

2023-04-17T21:36

происшествия

брянская область

украина

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Неизвестный пытался проникнуть на территорию Брянской области со стороны Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз.По словам губернатора, нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, созданной российскими военными.В начале марта группа украинских диверсантов проникла на территорию Климовского района, в села Любечане и Сушаны. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Кроме того, ранение получил десятилетний мальчик.Президент Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.В Брянской области, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.

https://ria.ru/20230406/spetsoperatsiya-1863569165.html

брянская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянская область, украина