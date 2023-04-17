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В Google рассказали, чем грозит развитие искусственного интеллекта - РИА Новости, 17.04.2023
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12:30 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/google-1865782882.html
В Google рассказали, чем грозит развитие искусственного интеллекта
В Google рассказали, чем грозит развитие искусственного интеллекта - РИА Новости, 17.04.2023
В Google рассказали, чем грозит развитие искусственного интеллекта
Развитие искусственного интеллекта и его внедрение в повседневную жизнь может привести к увеличению масштаба дезинформации, заявил глава Google Сундар Пичаи. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:30
2023-04-17T12:30
в мире
технологии
илон маск
google
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта и его внедрение в повседневную жизнь может привести к увеличению масштаба дезинформации, заявил глава Google Сундар Пичаи. "ИИ бросит этому вызов на более глубоком уровне. Масштаб проблемы будет намного больше", - сказал он в интервью американскому телеканалу CBS, отвечая на вопрос о возможных рисках роста дезинформации. По его словам, искусственный интеллект сможет, например, создать видео или другой новостной контент, который будет выглядеть правдоподобно, но на самом деле будет ложью. Это может "причинить много вреда", добавил он. Пичаи также отметил, что развитие ИИ повлияет "на каждый продукт в каждой компании". В марте американский бизнесмен Илон Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо, в котором авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.
https://ria.ru/20230415/mask-1865485676.html
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в мире, технологии, илон маск, google
В мире, Технологии, Илон Маск, Google
В Google рассказали, чем грозит развитие искусственного интеллекта

Глава Google: развитие искусственного интеллекта может увеличить масштабы дезинформации

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта и его внедрение в повседневную жизнь может привести к увеличению масштаба дезинформации, заявил глава Google Сундар Пичаи.
"ИИ бросит этому вызов на более глубоком уровне. Масштаб проблемы будет намного больше", - сказал он в интервью американскому телеканалу CBS, отвечая на вопрос о возможных рисках роста дезинформации.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
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15 апреля, 01:38
По его словам, искусственный интеллект сможет, например, создать видео или другой новостной контент, который будет выглядеть правдоподобно, но на самом деле будет ложью. Это может "причинить много вреда", добавил он.
Пичаи также отметил, что развитие ИИ повлияет "на каждый продукт в каждой компании".
В марте американский бизнесмен Илон Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо, в котором авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.
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