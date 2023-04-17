https://ria.ru/20230417/glavar-1865739754.html
США сообщили о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ*
США сообщили о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ* - РИА Новости, 17.04.2023
США сообщили о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ*
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей террористической организации "Исламское... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:01
2023-04-17T10:01
2023-04-17T10:08
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война в сирии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей террористической организации "Исламское государство"*, планировавшего теракты на Ближнем востоке и в Европе.Как сообщается в релизе CENTCOM, силы США в понедельник провели вертолетный рейд на севере Сирии, нацеленный на одного из главарей ИГ*, "ответственного за планирование терактов на Ближнем Востоке и в Европе"."Результатом рейда стала вероятная гибель (боевика ИГ*), против которого он был направлен", - говорится в релизе. Как сообщили американские военные, также в ходе операции были убиты еще два вооруженных человека.В CENTCOM отметили, что ни один американский военнослужащий, а также мирный житель не пострадали в ходе операции.* Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, европа, исламское государство
В мире, Сирия, США, Европа, Исламское государство, Война в Сирии
США сообщили о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ*
Центральное командование США сообщило о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей террористической организации "Исламское государство"*, планировавшего теракты на Ближнем востоке и в Европе.
Как сообщается в релизе CENTCOM, силы США
в понедельник провели вертолетный рейд на севере Сирии
, нацеленный на одного из главарей ИГ*, "ответственного за планирование терактов на Ближнем Востоке и в Европе".
"Результатом рейда стала вероятная гибель (боевика ИГ*), против которого он был направлен", - говорится в релизе. Как сообщили американские военные, также в ходе операции были убиты еще два вооруженных человека.
В CENTCOM отметили, что ни один американский военнослужащий, а также мирный житель не пострадали в ходе операции.
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