https://ria.ru/20230417/glavar-1865739754.html

США сообщили о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ*

США сообщили о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ* - РИА Новости, 17.04.2023

США сообщили о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ*

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей террористической организации "Исламское... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:01

2023-04-17T10:01

2023-04-17T10:08

в мире

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исламское государство

война в сирии

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей террористической организации "Исламское государство"*, планировавшего теракты на Ближнем востоке и в Европе.Как сообщается в релизе CENTCOM, силы США в понедельник провели вертолетный рейд на севере Сирии, нацеленный на одного из главарей ИГ*, "ответственного за планирование терактов на Ближнем Востоке и в Европе"."Результатом рейда стала вероятная гибель (боевика ИГ*), против которого он был направлен", - говорится в релизе. Как сообщили американские военные, также в ходе операции были убиты еще два вооруженных человека.В CENTCOM отметили, что ни один американский военнослужащий, а также мирный житель не пострадали в ходе операции.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20230416/gribniki-1865667202.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, сша, европа, исламское государство