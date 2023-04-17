https://ria.ru/20230417/gershkovich-1865950761.html

США поблагодарили Россию за консульский доступ к журналисту Гершковичу

США поблагодарили Россию за консульский доступ к журналисту Гершковичу - РИА Новости, 17.04.2023

США поблагодарили Россию за консульский доступ к журналисту Гершковичу

США благодарны за предоставленный Россией консульский доступ и возможность встречи американского посла в Москве с арестованным журналистом Wall Street Jornal... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T23:13

2023-04-17T23:13

2023-04-17T23:13

в мире

россия

сша

эван гершкович

линн трейси

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США благодарны за предоставленный Россией консульский доступ и возможность встречи американского посла в Москве с арестованным журналистом Wall Street Jornal Эваном Гершковичем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Мы благодарны за то, что мы получили консульский доступ", - сообщил он в понедельник журналистам, комментируя посещение послом США Линн Трейси журналиста Wall Street Jornal. Кирби добавил, что США хотели бы получить регулярный консульский доступ к Гершковичу, но пока не готовы сказать, когда состоится следующее посещение. В понедельник посольство США в РФ сообщило в Twitter, что Трейси в понедельник посетила Гершковича. Трейси отметила, что Гершкович "чувствует себя хорошо, держится стойко". ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.

https://ria.ru/20230417/gershkovich-1865856304.html

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в мире, россия, сша, эван гершкович, линн трейси