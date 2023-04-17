Рейтинг@Mail.ru
США поблагодарили Россию за консульский доступ к журналисту Гершковичу - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/gershkovich-1865950761.html
США поблагодарили Россию за консульский доступ к журналисту Гершковичу
США поблагодарили Россию за консульский доступ к журналисту Гершковичу - РИА Новости, 17.04.2023
США поблагодарили Россию за консульский доступ к журналисту Гершковичу
США благодарны за предоставленный Россией консульский доступ и возможность встречи американского посла в Москве с арестованным журналистом Wall Street Jornal... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T23:13
2023-04-17T23:13
в мире
россия
сша
эван гершкович
линн трейси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/66/1486016676_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_c996d4ba3005ee1fb29afacece21cd91.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США благодарны за предоставленный Россией консульский доступ и возможность встречи американского посла в Москве с арестованным журналистом Wall Street Jornal Эваном Гершковичем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Мы благодарны за то, что мы получили консульский доступ", - сообщил он в понедельник журналистам, комментируя посещение послом США Линн Трейси журналиста Wall Street Jornal. Кирби добавил, что США хотели бы получить регулярный консульский доступ к Гершковичу, но пока не готовы сказать, когда состоится следующее посещение. В понедельник посольство США в РФ сообщило в Twitter, что Трейси в понедельник посетила Гершковича. Трейси отметила, что Гершкович "чувствует себя хорошо, держится стойко". ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
https://ria.ru/20230417/gershkovich-1865856304.html
https://ria.ru/20230415/gershkovich-1865539653.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/66/1486016676_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_64fbe7d4f355f631b39912db824dbaf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, эван гершкович, линн трейси
В мире, Россия, США, Эван Гершкович, Линн Трейси
США поблагодарили Россию за консульский доступ к журналисту Гершковичу

В Белом доме поблагодарили Россию за консульский доступ к журналисту Гершковичу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Белый дом в Вашингтоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США благодарны за предоставленный Россией консульский доступ и возможность встречи американского посла в Москве с арестованным журналистом Wall Street Jornal Эваном Гершковичем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Мы благодарны за то, что мы получили консульский доступ", - сообщил он в понедельник журналистам, комментируя посещение послом США Линн Трейси журналиста Wall Street Jornal.
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
СМИ: более 40 стран подписали заявление против ареста Гершковича за шпионаж
Вчера, 16:44
Кирби добавил, что США хотели бы получить регулярный консульский доступ к Гершковичу, но пока не готовы сказать, когда состоится следующее посещение.
В понедельник посольство США в РФ сообщило в Twitter, что Трейси в понедельник посетила Гершковича. Трейси отметила, что Гершкович "чувствует себя хорошо, держится стойко".
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Арестованный журналист Гершкович отправил письмо семье в США
15 апреля, 14:52
 
В миреРоссияСШАЭван ГершковичЛинн Трейси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала