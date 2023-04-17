https://ria.ru/20230417/gershkovich-1865860721.html

Посол США посетила задержанного по подозрению в шпионаже журналиста WSJ

Посол США посетила задержанного по подозрению в шпионаже журналиста WSJ - РИА Новости, 17.04.2023

Посол США посетила задержанного по подозрению в шпионаже журналиста WSJ

Посол США Линн Трейси посетила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится в следственном изоляторе по подозрению в шпионаже,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:58

2023-04-17T16:58

2023-04-17T18:14

сша

россия

эван гершкович

линн трейси

в мире

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Посол США Линн Трейси посетила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится в следственном изоляторе по подозрению в шпионаже, говорится в сообщении посольства США в Twitter."Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово". Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад", — цитирует слова посла дипмиссия.Трейси отметила, что Гершкович "чувствует себя хорошо, держится стойко". В записи дипломат вновь призвала немедленно освободить репортера.ФСБ 30 марта объявила о задержании Гершковича в Екатеринбурге. Его подозревают в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, журналиста взяли с поличным. В свою очередь, представитель МИД Мария Захарова выступила с заявлением, что "деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике".Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.

https://ria.ru/20230415/gershkovich-1865539653.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, россия, эван гершкович, линн трейси, в мире