Посол США посетила задержанного по подозрению в шпионаже журналиста WSJ
Посол США Трейси посетила задержанного по подозрению в шпионаже журналиста WSJ Гершковича
Эван Гершкович. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Посол США Линн Трейси посетила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится в следственном изоляторе по подозрению в шпионаже, говорится в сообщении посольства США в Twitter.
"Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово". Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад", — цитирует слова посла дипмиссия.
Трейси отметила, что Гершкович "чувствует себя хорошо, держится стойко".
В записи дипломат вновь призвала немедленно освободить репортера.
ФСБ 30 марта объявила о задержании Гершковича в Екатеринбурге. Его подозревают в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, журналиста взяли с поличным. В свою очередь, представитель МИД Мария Захарова выступила с заявлением, что "деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.