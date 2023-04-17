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Посол США посетила задержанного по подозрению в шпионаже журналиста WSJ - РИА Новости, 17.04.2023
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16:58 17.04.2023 (обновлено: 18:14 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/gershkovich-1865860721.html
Посол США посетила задержанного по подозрению в шпионаже журналиста WSJ
Посол США посетила задержанного по подозрению в шпионаже журналиста WSJ - РИА Новости, 17.04.2023
Посол США посетила задержанного по подозрению в шпионаже журналиста WSJ
Посол США Линн Трейси посетила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится в следственном изоляторе по подозрению в шпионаже,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:58
2023-04-17T18:14
сша
россия
эван гершкович
линн трейси
в мире
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Посол США Линн Трейси посетила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится в следственном изоляторе по подозрению в шпионаже, говорится в сообщении посольства США в Twitter."Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово". Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад", — цитирует слова посла дипмиссия.Трейси отметила, что Гершкович "чувствует себя хорошо, держится стойко". В записи дипломат вновь призвала немедленно освободить репортера.ФСБ 30 марта объявила о задержании Гершковича в Екатеринбурге. Его подозревают в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, журналиста взяли с поличным. В свою очередь, представитель МИД Мария Захарова выступила с заявлением, что "деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике".Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
https://ria.ru/20230415/gershkovich-1865539653.html
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сша, россия, эван гершкович, линн трейси, в мире
США, Россия, Эван Гершкович, Линн Трейси, В мире
Посол США посетила задержанного по подозрению в шпионаже журналиста WSJ

Посол США Трейси посетила задержанного по подозрению в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Посол США Линн Трейси посетила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится в следственном изоляторе по подозрению в шпионаже, говорится в сообщении посольства США в Twitter.
"Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово". Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад", — цитирует слова посла дипмиссия.
Трейси отметила, что Гершкович "чувствует себя хорошо, держится стойко".
В записи дипломат вновь призвала немедленно освободить репортера.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Арестованный журналист Гершкович отправил письмо семье в США
15 апреля, 14:52
ФСБ 30 марта объявила о задержании Гершковича в Екатеринбурге. Его подозревают в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, журналиста взяли с поличным. В свою очередь, представитель МИД Мария Захарова выступила с заявлением, что "деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
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