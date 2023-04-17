https://ria.ru/20230417/gaz-1865796788.html
СМИ: в Европе и Азии возник переизбыток СПГ
СМИ: в Европе и Азии возник переизбыток СПГ - РИА Новости, 17.04.2023
СМИ: в Европе и Азии возник переизбыток СПГ
В Европе и Азии возник неожиданный переизбыток сжиженного природного газа, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:20
2023-04-17T13:20
2023-04-17T14:08
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Европе и Азии возник неожиданный переизбыток сжиженного природного газа, сообщило агентство Bloomberg.По информации журналистов, запасы СПГ пополняются от Южной Кореи до Испании, в основном из-за мягкой зимней погоды и программ по сокращению потребления топлива.По данным RBC Capital Markets, в Испании, где расположено наибольшее количество терминалов СПГ в Европе, хранилища газа уже заполнены на 85 процентов. Это означает, что национальный рынок может быстро стать перегруженным и повлиять на спотовые цены.При этом, как подчеркнули в Bloomberg, рынки опасаются, что нынешний переизбыток может оказаться недолгим. Об этом свидетельствуют снизившиеся, но все равно высокие цены на газ, как в Европе, так и в Азии. Текущие показатели цен все еще намного выше среднего значения за последние десять лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, европа, азия, испания
Экономика, Европа, Азия, Испания
СМИ: в Европе и Азии возник переизбыток СПГ
Bloomberg: страны Европы и Азии столкнулись с переизбытком сжиженного природного газа
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости
. В Европе и Азии возник неожиданный переизбыток сжиженного природного газа, сообщило агентство Bloomberg
.
«
"Похоже, что существует кратковременный избыток газа, который должен поддерживать давление на цены на СПГ в ближайшие несколько недель, что может привести к небольшому снижению контрольных показателей", — отметил энергетический аналитик Bloomberg Intelligence Тэлон Кастер.
По информации журналистов, запасы СПГ пополняются от Южной Кореи до Испании, в основном из-за мягкой зимней погоды и программ по сокращению потребления топлива.
По данным RBC Capital Markets, в Испании, где расположено наибольшее количество терминалов СПГ в Европе, хранилища газа уже заполнены на 85 процентов. Это означает, что национальный рынок может быстро стать перегруженным и повлиять на спотовые цены.
При этом, как подчеркнули в Bloomberg, рынки опасаются, что нынешний переизбыток может оказаться недолгим. Об этом свидетельствуют снизившиеся, но все равно высокие цены на газ, как в Европе, так и в Азии. Текущие показатели цен все еще намного выше среднего значения за последние десять лет.
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