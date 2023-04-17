https://ria.ru/20230417/gaz-1865796788.html

СМИ: в Европе и Азии возник переизбыток СПГ

СМИ: в Европе и Азии возник переизбыток СПГ - РИА Новости, 17.04.2023

СМИ: в Европе и Азии возник переизбыток СПГ

В Европе и Азии возник неожиданный переизбыток сжиженного природного газа, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:20

2023-04-17T13:20

2023-04-17T14:08

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Европе и Азии возник неожиданный переизбыток сжиженного природного газа, сообщило агентство Bloomberg.По информации журналистов, запасы СПГ пополняются от Южной Кореи до Испании, в основном из-за мягкой зимней погоды и программ по сокращению потребления топлива.По данным RBC Capital Markets, в Испании, где расположено наибольшее количество терминалов СПГ в Европе, хранилища газа уже заполнены на 85 процентов. Это означает, что национальный рынок может быстро стать перегруженным и повлиять на спотовые цены.При этом, как подчеркнули в Bloomberg, рынки опасаются, что нынешний переизбыток может оказаться недолгим. Об этом свидетельствуют снизившиеся, но все равно высокие цены на газ, как в Европе, так и в Азии. Текущие показатели цен все еще намного выше среднего значения за последние десять лет.

https://ria.ru/20230417/gaz-1865728547.html

европа

азия

испания

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, европа, азия, испания