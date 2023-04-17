https://ria.ru/20230417/gaz-1865728547.html

Российский газ объявили в Европе ресурсом нон грата, заявили в МИД

Российский газ объявили в Европе ресурсом нон грата, заявили в МИД - РИА Новости, 17.04.2023

Российский газ объявили в Европе ресурсом нон грата, заявили в МИД

Европа по политическим причинам отказалась от газа из России, на поставках которого во многом строилось благополучие стран ЕС, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T08:28

2023-04-17T08:28

2023-04-17T15:27

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юрий сентюрин

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Европа по политическим причинам отказалась от газа из России, на поставках которого во многом строилось благополучие стран ЕС, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. Он отметил, что, вопреки экономической целесообразности в погоне за газовой независимостью, в дополнение к закупке дорогого газа у США многие из европейских стран, включая Германию, Италию, Грецию, Нидерланды и Францию, продолжают инвестировать в строительство или расширение существующих мощностей по приему СПГ."При этом экспертное мнение о том, что более половины этих мощностей к 2030 году могут оказаться невостребованными, игнорируется", — добавил посол.Он напомнил, что Россия всегда предпочитала путь энергетического сотрудничества, основанный на взаимном уважении, балансе интересов и взаимной выгоде.Российские власти заявляют, что страна справится с санкционным давлением Запада, которому не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. По данным Евростата, расходы ЕС на покупку сжиженного и трубопроводного газа в 2022 году выросли в 3,3 раза. Крупнейшим поставщиком СПГ стали США: траты на американские поставки выросли в семь раз — до 48,4 миллиарда евро.

https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, европа, сша, юрий сентюрин, евросоюз, в мире