https://ria.ru/20230417/gaz-1865728547.html
Российский газ объявили в Европе ресурсом нон грата, заявили в МИД
Российский газ объявили в Европе ресурсом нон грата, заявили в МИД - РИА Новости, 17.04.2023
Российский газ объявили в Европе ресурсом нон грата, заявили в МИД
Европа по политическим причинам отказалась от газа из России, на поставках которого во многом строилось благополучие стран ЕС, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T08:28
2023-04-17T08:28
2023-04-17T15:27
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Европа по политическим причинам отказалась от газа из России, на поставках которого во многом строилось благополучие стран ЕС, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. Он отметил, что, вопреки экономической целесообразности в погоне за газовой независимостью, в дополнение к закупке дорогого газа у США многие из европейских стран, включая Германию, Италию, Грецию, Нидерланды и Францию, продолжают инвестировать в строительство или расширение существующих мощностей по приему СПГ."При этом экспертное мнение о том, что более половины этих мощностей к 2030 году могут оказаться невостребованными, игнорируется", — добавил посол.Он напомнил, что Россия всегда предпочитала путь энергетического сотрудничества, основанный на взаимном уважении, балансе интересов и взаимной выгоде.Российские власти заявляют, что страна справится с санкционным давлением Запада, которому не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. По данным Евростата, расходы ЕС на покупку сжиженного и трубопроводного газа в 2022 году выросли в 3,3 раза. Крупнейшим поставщиком СПГ стали США: траты на американские поставки выросли в семь раз — до 48,4 миллиарда евро.
https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, сша, юрий сентюрин, евросоюз, в мире
Россия, Европа, США, Юрий Сентюрин, Евросоюз, В мире
Российский газ объявили в Европе ресурсом нон грата, заявили в МИД
Посол Сентюрин: российский газ объявили в Европе ресурсом нон грата
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Европа по политическим причинам отказалась от газа из России, на поставках которого во многом строилось благополучие стран ЕС, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.
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"Принятие односторонних рестрикций странами Евросоюза и ответных шагов со стороны России фактически привело к тому, что под надуманным предлогом диверсификации произошло перераспределение долей поставщиков голубого топлива на европейском рынке. Недорогой и экологичный природный газ, который Россия добросовестно поставляла десятилетиями европейским потребителям и на котором во многом основывалось благополучие экономик стран ЕС, по политическим соображениям был объявлен ресурсом нон грата", — сказал дипломат.
Он отметил, что, вопреки экономической целесообразности в погоне за газовой независимостью, в дополнение к закупке дорогого газа у США
многие из европейских стран, включая Германию
, Италию, Грецию, Нидерланды и Францию, продолжают инвестировать в строительство или расширение существующих мощностей по приему СПГ.
"При этом экспертное мнение о том, что более половины этих мощностей к 2030 году могут оказаться невостребованными, игнорируется", — добавил посол.
Он напомнил, что Россия всегда предпочитала путь энергетического сотрудничества, основанный на взаимном уважении, балансе интересов и взаимной выгоде.
Российские власти заявляют, что страна справится с санкционным давлением Запада, которому не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. По данным Евростата, расходы ЕС на покупку сжиженного и трубопроводного газа в 2022 году выросли в 3,3 раза. Крупнейшим поставщиком СПГ стали США: траты на американские поставки выросли в семь раз — до 48,4 миллиарда евро.
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