https://ria.ru/20230417/gagauziya-1865875240.html

В Гагаузии заявили, что имеют право выбора, с кем сотрудничать в экономике

В Гагаузии заявили, что имеют право выбора, с кем сотрудничать в экономике - РИА Новости, 17.04.2023

В Гагаузии заявили, что имеют право выбора, с кем сотрудничать в экономике

Лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров заявил, что гагаузы имеют полное право выбирать экономическое направление, с кем и как им сотрудничать,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:36

2023-04-17T17:36

2023-04-17T20:07

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КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров заявил, что гагаузы имеют полное право выбирать экономическое направление, с кем и как им сотрудничать, передает корреспондент РИА Новости. В Гагаузии в понедельник открылся первый Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов — 2023". На форуме по приглашению Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского должны были принять участие глава Татарстана Рустам Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак Барс" Иван Егоров. Их не пустили в страну, объявив нежелательными персонами."Конгресс приурочен к укреплению экономических планов. Мы знаем, в какое нестабильное время живем, какие экономические вызовы встают, риторику нашего правительства и президента, <…> то активное противодействие, которое нам оказывают на пути стратегического, гражданского и экономического сближения с нашими историческими друзьями — Россией и другими странами СНГ. Гагаузы сами имеют полное право выбирать экономическое направление, с кем и как им сотрудничать, и мы хотим экономического благосостояния — и мы имеем на это право", — сказал Петров на открытии форума. Он призвал тюркский мир обратить внимание на то, что произошло в кишиневском аэропорту с гостями из Татарстана. Первый Международный конгресс народной дипломатии приурочен к тридцатилетию Русской общины Молдавии. Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.

https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865495706.html

https://ria.ru/20230318/moldaviya-1858832946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, гагаузия, россия, рустам минниханов, снг, таможенный союз, в мире