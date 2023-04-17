В Гагаузии заявили, что имеют право выбора, с кем сотрудничать в экономике
Лидер "Народного союза Гагаузии": люди имеют право выбирать экономическое направление
КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров заявил, что гагаузы имеют полное право выбирать экономическое направление, с кем и как им сотрудничать, передает корреспондент РИА Новости.
В Гагаузии в понедельник открылся первый Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов — 2023". На форуме по приглашению Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского должны были принять участие глава Татарстана Рустам Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак Барс" Иван Егоров. Их не пустили в страну, объявив нежелательными персонами.
"Конгресс приурочен к укреплению экономических планов. Мы знаем, в какое нестабильное время живем, какие экономические вызовы встают, риторику нашего правительства и президента, <…> то активное противодействие, которое нам оказывают на пути стратегического, гражданского и экономического сближения с нашими историческими друзьями — Россией и другими странами СНГ. Гагаузы сами имеют полное право выбирать экономическое направление, с кем и как им сотрудничать, и мы хотим экономического благосостояния — и мы имеем на это право", — сказал Петров на открытии форума.
Он призвал тюркский мир обратить внимание на то, что произошло в кишиневском аэропорту с гостями из Татарстана.
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"Я призываю все тюркские народы обратить внимание на тот вопиющий факт, который произошел сегодня. Это полное неуважение, это вызов всем тюркским народам. Не понимаю, как можно было не пустить главу Татарстана, когда он ехал с добрыми целями, с экономическими проектами, чтобы мы поддержали нашу автономию и наших жителей для их блага", — сказал Петров.
Первый Международный конгресс народной дипломатии приурочен к тридцатилетию Русской общины Молдавии.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.