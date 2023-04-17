https://ria.ru/20230417/g7-1865726546.html

Главы МИД стран G7 обсудили проблему "уклонения и обхода санкций" Россией

Главы МИД стран G7 обсудили проблему "уклонения и обхода санкций" Россией - РИА Новости, 17.04.2023

Главы МИД стран G7 обсудили проблему "уклонения и обхода санкций" Россией

Главы МИД стран G7 в ходе сессии министерской встречи в Каруидзаве, которая была посвящена Украине, обсудили ситуацию вокруг страны, а также проблему "уклонения РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T07:53

2023-04-17T07:53

2023-04-17T07:53

россия

япония

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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Главы МИД стран G7 в ходе сессии министерской встречи в Каруидзаве, которая была посвящена Украине, обсудили ситуацию вокруг страны, а также проблему "уклонения и обхода санкций" и "поставки оружия России третьими странами", сообщил МИД Японии по итогам сессии. На встрече министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси подчеркнул важность сохранения сплоченности стран "семерки" и стран-партнеров в условиях затянувшегося конфликта на Украине, продолжения "жестких санкций против России и сильной помощи Украине", а также важность укреплении сотрудничества со странами Глобального Юга. "Кроме того, министр Хаяси рассказал, что Япония объявила о выделении Украине помощи в размере 7,6 миллиарда долларов, а также о важности проблемы уклонения/обхода санкций и поставок оружия России третьими странами", - говорится в сообщении МИД. Министр Хаяси также заявил, что объявленное решение России о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия "усугубляет напряженность ситуации". Участники договорились укреплять взаимодействие, чтобы не допустить ухода России от санкций и поставок оружия России третьими странами. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Встреча глав МИД группы началась в воскресенье на японском курорте Каруидзава в Нагано. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865465542.html

https://ria.ru/20230417/ssha-1865715453.html

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россия, япония, украина, есимаса хаяси, g7, оон, международное энергетическое агентство, в мире