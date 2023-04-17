https://ria.ru/20230417/g7-1865722860.html

Главы МИД стран G7 выступили за сотрудничество с Индией и АСЕАН

Главы МИД стран G7 выступили за сотрудничество с Индией и АСЕАН - РИА Новости, 17.04.2023

Главы МИД стран G7 выступили за сотрудничество с Индией и АСЕАН

Главы МИД стран G7 в ходе первой сессии встречи в Каруидзаве, которая была посвящена проблемам Индо-Тихоокеанского региона, подчеркнули важность сотрудничества... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T06:22

2023-04-17T06:22

2023-04-17T06:22

индия

япония

хиросима (префектура)

есимаса хаяси

оон

g7

международное энергетическое агентство

в мире

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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Главы МИД стран G7 в ходе первой сессии встречи в Каруидзаве, которая была посвящена проблемам Индо-Тихоокеанского региона, подчеркнули важность сотрудничества с Индией и странами АСЕАН, а также договорились сделать дискуссии по проблемам этого региона регулярными в рамках G7, сообщил МИД Японии по итогам сессии. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отметил важность укрепления сотрудничества "семерки" со странами АСЕАН на долгосрочной основе. Страны группы договорились об укреплении взаимодействия с АСЕАН. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Встреча глав МИД группы началась в воскресенье на японском курорте Каруидзава в Нагано. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230417/kitay-1865721239.html

индия

япония

хиросима (префектура)

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индия, япония, хиросима (префектура), есимаса хаяси, оон, g7, международное энергетическое агентство, в мире