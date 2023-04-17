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Главы МИД стран G7 выступили за сотрудничество с Индией и АСЕАН - РИА Новости, 17.04.2023
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06:22 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/g7-1865722860.html
Главы МИД стран G7 выступили за сотрудничество с Индией и АСЕАН
Главы МИД стран G7 выступили за сотрудничество с Индией и АСЕАН - РИА Новости, 17.04.2023
Главы МИД стран G7 выступили за сотрудничество с Индией и АСЕАН
Главы МИД стран G7 в ходе первой сессии встречи в Каруидзаве, которая была посвящена проблемам Индо-Тихоокеанского региона, подчеркнули важность сотрудничества... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T06:22
2023-04-17T06:22
индия
япония
хиросима (префектура)
есимаса хаяси
оон
g7
международное энергетическое агентство
в мире
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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Главы МИД стран G7 в ходе первой сессии встречи в Каруидзаве, которая была посвящена проблемам Индо-Тихоокеанского региона, подчеркнули важность сотрудничества с Индией и странами АСЕАН, а также договорились сделать дискуссии по проблемам этого региона регулярными в рамках G7, сообщил МИД Японии по итогам сессии. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отметил важность укрепления сотрудничества "семерки" со странами АСЕАН на долгосрочной основе. Страны группы договорились об укреплении взаимодействия с АСЕАН. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Встреча глав МИД группы началась в воскресенье на японском курорте Каруидзава в Нагано. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
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индия
япония
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индия, япония, хиросима (префектура), есимаса хаяси, оон, g7, международное энергетическое агентство, в мире
Индия, Япония, Хиросима (префектура), Есимаса Хаяси, ООН, G7, Международное энергетическое агентство, В мире
Главы МИД стран G7 выступили за сотрудничество с Индией и АСЕАН

Главы МИД стран G7 на встрече в Каруидзаве выступили за сотрудничество с Индией и АСЕАН

© Flickr / Sanyam BahgaНациональный флаг Индии
Национальный флаг Индии - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Flickr / Sanyam Bahga
Национальный флаг Индии. Архивное фото
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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Главы МИД стран G7 в ходе первой сессии встречи в Каруидзаве, которая была посвящена проблемам Индо-Тихоокеанского региона, подчеркнули важность сотрудничества с Индией и странами АСЕАН, а также договорились сделать дискуссии по проблемам этого региона регулярными в рамках G7, сообщил МИД Японии по итогам сессии.
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"(Главы МИД G7) подчеркнули важность сотрудничества G7 с Индией, а также пришли к единому мнению об усилении вовлеченности в дела Индо-Тихоокеанского региона, включая АСЕАН и государства островов Тихого океана и договорились об укреплении сотрудничества, сделав дискуссии по вопросам Индо-Тихоокеанского региона регулярными в рамках G7", - говорится в документе МИД.
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отметил важность укрепления сотрудничества "семерки" со странами АСЕАН на долгосрочной основе. Страны группы договорились об укреплении взаимодействия с АСЕАН.
В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Встреча глав МИД группы началась в воскресенье на японском курорте Каруидзава в Нагано. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Главы МИД стран G7 призвали Китай к "ответственным действиям"
Вчера, 05:52
 
ИндияЯпонияХиросима (префектура)Есимаса ХаясиООНG7Международное энергетическое агентствоВ мире
 
 
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