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В ТГПУ открылся форум "Педагогика XXI века: вызовы и решения"

В ТГПУ открылся форум "Педагогика XXI века: вызовы и решения" - РИА Новости, 17.04.2023

В ТГПУ открылся форум "Педагогика XXI века: вызовы и решения"

Третий международный научно-образовательный форум "Педагогика XXI века: вызовы и решения" открылся в Томском государственном педагогическом университете в... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:00

2023-04-17T09:00

2023-04-17T11:00

год педагога и наставника

общество

томский государственный педагогический университет

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Третий международный научно-образовательный форум "Педагогика XXI века: вызовы и решения" открылся в Томском государственном педагогическом университете в понедельник. Научное событие реализуется в рамках плана Года педагога и наставника при участии экспертов из России, Беларуси, Казахстана и Китая.Событием, определяющим ключевой тематический вектор форума, стала международная научно-практическая конференция "Миссия педагога в новой реальности".Для обмена опытом и формирования новых профессиональных связей к участию подключились ученые, исследователи, преподаватели, педагоги-практики, среди которых эксперты вузов и других образовательных организаций России, Беларуси (ГрГУ им. Янки Купалы), Казахстана (Университет Мирас), Китая (Муданьцзянский педагогический университет).Научный диалог охватит широкий круг проблем: методическая деятельность педагога, способы его профессиональной самореализации, обеспечение безопасного и благополучного детства, современные направления развития педагогической науки и инновационных практик, особенности организации работы с родителями в ДОО, персонализированное образование (ценности, смыслы, инструменты, ориентиры развития) и др."Приоритетным направлением научно-исследовательской работы в Университете Мирас являются исследования в области информационных технологий, программного обеспечения, мобильных приложений, элементов микроэлектроники и их использования в организации учебного процесса, – говорит проректор по научно-исследовательской работе и инновациям Университета Мирас Инна Юрьевна Хан. – Цифровая трансформация, начинающаяся в образовании, обещает решить главную проблему: достижение каждым обучаемым требуемых сегодня образовательных результатов в полном объеме. Это длительный процесс, в ходе которого происходит большое количество радикальных по своей сути перемен. Все это ведет к трансформации педагогического сознания, поскольку колоссальные изменения в цифровых технологиях, в том числе в системе образования, идут стремительно. Открывшийся в ТГПУ форум выступает хорошей дискуссионной площадкой для обмена опытом: с каждым годом он расширяет свои географические границы, а его научная проблематика открывает путь к новому состоянию знания и образования".Форум пройдет в течение недели. В его рамках будет организована Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых ученых "Наука и образование", которая проводится в ТГПУ ежегодно более 20 лет. В программу также войдут VI Гессеновские чтения – Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Философско-педагогическое наследие С.И. Гессена и современные проблемы образования, воспитания, культуры", реализуемая Большим университетом Томска. Участники смогут присоединиться к фестивалю-конкурсу образовательных практик "Инновационные педагогические практики в дополнительном образовании", семинару "Предпосылки к формированию функциональной грамотности у детей дошкольного возраста с использованием современных технологий", дискуссионной и демонстрационной образовательной площадке "Персонализированное образование: ценности, смыслы, инструменты, ориентиры развития" и другим научным мероприятиям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, томский государственный педагогический университет, сн_образование, социальный навигатор