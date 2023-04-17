https://ria.ru/20230417/flot-1865861399.html

На Балтийском флоте началась проверка корабельных сил

На Балтийском флоте началась проверка корабельных сил - РИА Новости, 17.04.2023

На Балтийском флоте началась проверка корабельных сил

Более 1500 человек, свыше 50 единиц техники и порядка 10 кораблей и судов привлечены в проверке корабельных сил Балтийского флота по итогам зимнего периода... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:00

2023-04-17T17:00

2023-04-17T17:00

безопасность

калининградская область

балтийское море

балтийский флот вмф россии

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Более 1500 человек, свыше 50 единиц техники и порядка 10 кораблей и судов привлечены в проверке корабельных сил Балтийского флота по итогам зимнего периода обучения, которая началась в Балтийской военно-морской базе в Калининградской области, сообщили в пресс-службе флота. "В Калининградской области началось учение с привлечением сил Балтийской военной-морской базы Балтийского флота. Мероприятия боевой подготовки проводятся в соответствии с плановой проверкой флотского объединения по итогам зимнего периода обучения", - сообщили на флоте. По данным пресс-службы флота, всего в учениях задействованы экипажи около 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более 1500 военнослужащих, свыше 50 единиц военной и специальной техники, а также самолеты и вертолеты морской авиации Балтфлота. На первом этапе органы военного управления Балтийской базы, ряд корабельных соединений, а также отдельные воинские части флота приведены в повышенные степени боевой готовности. Далее корабельные тактические группы выйдут из пунктов базирования и произведут развертывание сил флота в назначенных районах Балтики. "В Балтийском море экипажи малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей, базовых и рейдовых тральщиков отработают широкий спектр задач по предназначению - противоминное обеспечение развёртывания сил и противоподводно-диверсионную оборону кораблей и катеров при стоянке на рейде", - уточнили на флоте. Кроме того, экипажам кораблей предстоит отработать совместное плавание в едином походном ордере, отразить воздушное нападение условного противника, осуществить стрельбы по воздушным целям, а также провести учебный морской бой. В рамках учений корабельные группы Балтийской базы также выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы по кораблям и авиации условного противника. В свою очередь, пловцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами отработают защиту кораблей и подлодок флота и пунктов их базирования от вражеских диверсантов, а расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" нанесут удары по морским целям.

https://ria.ru/20230417/shoygu-1865739603.html

https://ria.ru/20230417/flot-1865741954.html

калининградская область

балтийское море

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, калининградская область, балтийское море, балтийский флот вмф россии