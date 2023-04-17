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Стартовал прием заявок на участие в книжном фестивале "Красная площадь"
Стартовал прием заявок на участие в книжном фестивале "Красная площадь" - РИА Новости, 17.04.2023
Стартовал прием заявок на участие в книжном фестивале "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь", который пройдет в Москве с 2 по 6 июня, открыл прием заявок на участие, сообщили в пресс-службе мероприятия. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:50
2023-04-17T15:50
2023-04-17T15:50
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Книжный фестиваль "Красная площадь", который пройдет в Москве с 2 по 6 июня, открыл прием заявок на участие, сообщили в пресс-службе мероприятия. "Прием заявок от книгоиздателей на участие в IX Книжном фестивале "Красная площадь", который пройдет со 2 по 6 июня 2023 года, стартовал 17 апреля и продлится до 5 мая. Такое решение было принято на заседании организационного комитета Фестиваля", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году фестиваль пройдет более чем на 20 площадках столицы. Гостей ждут встречи с любимыми писателями и поэтами, художниками и авторами рисованных историй, яркие выступления известных артистов и музыкантов, знакомства с программами ведущих музеев страны, лекции ученых в различных областях знаний, автограф-сессии с авторами и книжные новинки на любой вкус. "Особое внимание Фестиваль уделит Году педагога и наставника, Десятилетию детства и, конечно же, юбилярам нынешнего года: Андрею Вознесенскому, Александру Кабакову, Сергею Михалкову, Расулу Гамзатову, Валерию Брюсову, Михаилу Пришвину, Александру Островскому и Ивану Аксакову", - подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, отдельную программу организуют для профессионалов книжного бизнеса. В ее рамках участники смогут обсудить актуальные вопросы современного книгоиздания и продвижения книг, важнейшие события в жизни литературных объединений и творческих союзов. В день закрытия, 6 июня, на Красной площади и у памятника Александра Пушкина пройдут фестивальные мероприятия, приуроченные ко дню рождения великого поэта. Завершится книжный фестиваль концертом "Пушкин-гала".Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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Год педагога и наставника, Общество, Образование - Общество, Социальный навигатор, Москва
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Книжный фестиваль "Красная площадь", который пройдет в Москве с 2 по 6 июня, открыл прием заявок на участие, сообщили в пресс-службе мероприятия.
"Прием заявок от книгоиздателей на участие в IX Книжном фестивале "Красная площадь", который пройдет со 2 по 6 июня 2023 года, стартовал 17 апреля и продлится до 5 мая. Такое решение было принято на заседании организационного комитета Фестиваля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году фестиваль пройдет более чем на 20 площадках столицы. Гостей ждут встречи с любимыми писателями и поэтами, художниками и авторами рисованных историй, яркие выступления известных артистов и музыкантов, знакомства с программами ведущих музеев страны, лекции ученых в различных областях знаний, автограф-сессии с авторами и книжные новинки на любой вкус.
"Особое внимание Фестиваль уделит Году педагога и наставника, Десятилетию детства и, конечно же, юбилярам нынешнего года: Андрею Вознесенскому, Александру Кабакову, Сергею Михалкову, Расулу Гамзатову, Валерию Брюсову, Михаилу Пришвину, Александру Островскому и Ивану Аксакову", - подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, отдельную программу организуют для профессионалов книжного бизнеса. В ее рамках участники смогут обсудить актуальные вопросы современного книгоиздания и продвижения книг, важнейшие события в жизни литературных объединений и творческих союзов.
В день закрытия, 6 июня, на Красной площади и у памятника Александра Пушкина пройдут фестивальные мероприятия, приуроченные ко дню рождения великого поэта. Завершится книжный фестиваль концертом "Пушкин-гала".
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.