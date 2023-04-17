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США не изменили позицию по поставкам F-16 Украине, заявил Белый дом - РИА Новости, 17.04.2023
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23:08 17.04.2023 (обновлено: 23:17 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/f-16-1865950583.html
США не изменили позицию по поставкам F-16 Украине, заявил Белый дом
США не изменили позицию по поставкам F-16 Украине, заявил Белый дом - РИА Новости, 17.04.2023
США не изменили позицию по поставкам F-16 Украине, заявил Белый дом
Позиция руководства США касательно отправки Украине истребителей четвертого поколения F-16 не изменилась: такой вариант по-прежнему не рассматривается, заявил в РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T23:08
2023-04-17T23:17
в мире
украина
сша
f-16
администрация президента сша
россия
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Позиция руководства США касательно отправки Украине истребителей четвертого поколения F-16 не изменилась: такой вариант по-прежнему не рассматривается, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.По его словам, вместо этого Вашингтон и его союзники намерены в краткосрочной перспективе сфокусировать усилия на отправке Киеву вооружений, которые, по их мнению, "будут наиболее необходимы Украине в предстоящие недели и месяцы".Днем заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16, в случае если такое решение будет принято администрацией.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, f-16, администрация президента сша, россия, джон кирби, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, F-16, Администрация президента США, Россия, Джон Кирби, Сергей Лавров, НАТО
США не изменили позицию по поставкам F-16 Украине, заявил Белый дом

Белый дом: вариант изменения позиции США по поставкам F-16 Украине не рассматривается

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Позиция руководства США касательно отправки Украине истребителей четвертого поколения F-16 не изменилась: такой вариант по-прежнему не рассматривается, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«
"Этот вариант по-прежнему не стоит на повестке дня", - сказал Кирби на брифинге.
По его словам, вместо этого Вашингтон и его союзники намерены в краткосрочной перспективе сфокусировать усилия на отправке Киеву вооружений, которые, по их мнению, "будут наиболее необходимы Украине в предстоящие недели и месяцы".
Днем заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16, в случае если такое решение будет принято администрацией.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Пентагон назвал ресурсы для военной помощи Украине небезграничными
Вчера, 18:20
 
В миреУкраинаСШАF-16Администрация президента СШАРоссияДжон КирбиСергей ЛавровНАТО
 
 
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