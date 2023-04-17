https://ria.ru/20230417/f-16-1865950583.html

США не изменили позицию по поставкам F-16 Украине, заявил Белый дом

США не изменили позицию по поставкам F-16 Украине, заявил Белый дом - РИА Новости, 17.04.2023

США не изменили позицию по поставкам F-16 Украине, заявил Белый дом

Позиция руководства США касательно отправки Украине истребителей четвертого поколения F-16 не изменилась: такой вариант по-прежнему не рассматривается, заявил в РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T23:08

2023-04-17T23:08

2023-04-17T23:17

в мире

украина

сша

f-16

администрация президента сша

россия

джон кирби

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_38:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_e8722cd9b1dce9174b6b470451f5f1c5.jpg

ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Позиция руководства США касательно отправки Украине истребителей четвертого поколения F-16 не изменилась: такой вариант по-прежнему не рассматривается, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.По его словам, вместо этого Вашингтон и его союзники намерены в краткосрочной перспективе сфокусировать усилия на отправке Киеву вооружений, которые, по их мнению, "будут наиболее необходимы Украине в предстоящие недели и месяцы".Днем заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16, в случае если такое решение будет принято администрацией.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865893403.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, f-16, администрация президента сша, россия, джон кирби, сергей лавров, нато