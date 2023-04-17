https://ria.ru/20230417/f-16-1865895726.html
США потребуется полтора года для поставок F-16 Киеву, заявили в Пентагоне
США потребуется полтора года для поставок F-16 Киеву, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 17.04.2023
США потребуется полтора года для поставок F-16 Киеву, заявили в Пентагоне
США понадобится полтора года на поставку истребителей F-16 на Украину в случае принятия соответствующего решения, заявил заместитель министра обороны США Колин... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:26
2023-04-17T18:26
2023-04-17T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
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f-16
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США понадобится полтора года на поставку истребителей F-16 на Украину в случае принятия соответствующего решения, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль."Мы могли бы потратить все деньги на F-16, и эти воздушные суда прибыли бы в течение полутора лет, начиная с текущего момента", - сообщил он во время своего онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.Каль добавил, что в случае решения Вашингтона отправить Киеву истребители они бы не помогли Украине в весенних и летних наступательных операциях.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864272536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, министерство обороны сша, f-16, ситуация в днр и лнр
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США потребуется полтора года для поставок F-16 Киеву, заявили в Пентагоне
Пентагон: США потребуется полтора года для поставок истребителей F-16 на Украину