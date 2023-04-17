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США потребуется полтора года для поставок F-16 Киеву, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 17.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 17.04.2023 (обновлено: 18:32 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/f-16-1865895726.html
США потребуется полтора года для поставок F-16 Киеву, заявили в Пентагоне
США потребуется полтора года для поставок F-16 Киеву, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 17.04.2023
США потребуется полтора года для поставок F-16 Киеву, заявили в Пентагоне
США понадобится полтора года на поставку истребителей F-16 на Украину в случае принятия соответствующего решения, заявил заместитель министра обороны США Колин... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:26
2023-04-17T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
f-16
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США понадобится полтора года на поставку истребителей F-16 на Украину в случае принятия соответствующего решения, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль."Мы могли бы потратить все деньги на F-16, и эти воздушные суда прибыли бы в течение полутора лет, начиная с текущего момента", - сообщил он во время своего онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.Каль добавил, что в случае решения Вашингтона отправить Киеву истребители они бы не помогли Украине в весенних и летних наступательных операциях.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864272536.html
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, f-16, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Министерство обороны США, F-16, Ситуация в ДНР и ЛНР
США потребуется полтора года для поставок F-16 Киеву, заявили в Пентагоне

Пентагон: США потребуется полтора года для поставок истребителей F-16 на Украину

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США понадобится полтора года на поставку истребителей F-16 на Украину в случае принятия соответствующего решения, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.
"Мы могли бы потратить все деньги на F-16, и эти воздушные суда прибыли бы в течение полутора лет, начиная с текущего момента", - сообщил он во время своего онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.
Каль добавил, что в случае решения Вашингтона отправить Киеву истребители они бы не помогли Украине в весенних и летних наступательных операциях.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Киеве объяснили, почему хотят получить именно истребители F-16
10 апреля, 15:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМинистерство обороны СШАF-16Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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