https://ria.ru/20230417/evtushenkov-1865861680.html

Феликс Евтушенков покинет пост председателя совета директоров МТС

Феликс Евтушенков покинет пост председателя совета директоров МТС - РИА Новости, 17.04.2023

Феликс Евтушенков покинет пост председателя совета директоров МТС

Попавший под санкции Великобритании Феликс Евтушенков покидает пост председателя совета директоров МТС, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:01

2023-04-17T17:01

2023-04-17T17:08

великобритания

мтс

экономика

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Попавший под санкции Великобритании Феликс Евтушенков покидает пост председателя совета директоров МТС, говорится в сообщении компании.Великобритания 12 апреля ввела персональные санкции в отношении Евтушенкова. После он также покинул совет директоров Ozon - еще одной портфельной компании АФК "Система"."МТС" информирует о том, что 17 апреля 2023 года Председатель, член Совета директоров ПАО "МТС" Евтушенков Феликс Владимирович, уведомил ПАО "МТС" о добровольном сложении с себя полномочий Председателя, члена Совета директоров ПАО "МТС", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230331/bank-1862057729.html

великобритания

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, мтс, экономика