https://ria.ru/20230417/evtushenkov-1865861680.html
Феликс Евтушенков покинет пост председателя совета директоров МТС
Феликс Евтушенков покинет пост председателя совета директоров МТС - РИА Новости, 17.04.2023
Феликс Евтушенков покинет пост председателя совета директоров МТС
Попавший под санкции Великобритании Феликс Евтушенков покидает пост председателя совета директоров МТС, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:01
2023-04-17T17:01
2023-04-17T17:08
великобритания
мтс
экономика
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Попавший под санкции Великобритании Феликс Евтушенков покидает пост председателя совета директоров МТС, говорится в сообщении компании.Великобритания 12 апреля ввела персональные санкции в отношении Евтушенкова. После он также покинул совет директоров Ozon - еще одной портфельной компании АФК "Система"."МТС" информирует о том, что 17 апреля 2023 года Председатель, член Совета директоров ПАО "МТС" Евтушенков Феликс Владимирович, уведомил ПАО "МТС" о добровольном сложении с себя полномочий Председателя, члена Совета директоров ПАО "МТС", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, мтс, экономика
Великобритания, МТС, Экономика
Феликс Евтушенков покинет пост председателя совета директоров МТС
Попавший под санкции Феликс Евтушенков покинет пост председателя совета директоров МТС
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Попавший под санкции Великобритании Феликс Евтушенков покидает пост председателя совета директоров МТС, говорится в сообщении компании.
Великобритания 12 апреля ввела персональные санкции в отношении Евтушенкова. После он также покинул совет директоров Ozon
- еще одной портфельной компании АФК "Система"
.
"МТС" информирует о том, что 17 апреля 2023 года Председатель, член Совета директоров ПАО "МТС" Евтушенков Феликс Владимирович, уведомил ПАО "МТС" о добровольном сложении с себя полномочий Председателя, члена Совета директоров ПАО "МТС", - говорится в сообщении.
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