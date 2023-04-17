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Военные КНР сопроводили американский эсминец в Тайваньском проливе
Военные КНР сопроводили американский эсминец в Тайваньском проливе - РИА Новости, 17.04.2023
Военные КНР сопроводили американский эсминец в Тайваньском проливе
Китайские военные сопроводили американский эсминец USS Milius, который прошел через Тайваньский пролив, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T07:33
2023-04-17T07:33
2023-04-17T09:47
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ПЕКИН, 17 апр — РИА Новости. Китайские военные сопроводили американский эсминец USS Milius, который прошел через Тайваньский пролив, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, отметили в заявлении НОАК в социальной сети WeChat.Американский корабль прошел через пролив 16 апреля.Китайские военные, отметил Ши И, сохраняют высокую степень боевой готовности, чтобы решительно защищать государственный суверенитет и безопасность, а также региональную стабильность.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее поездку, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, ноак, wechat, в мире
Китай, США, Тайвань, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, НОАК, WeChat, В мире
Военные КНР сопроводили американский эсминец в Тайваньском проливе
Военные КНР сопроводили эсминец США во время его прохода через Тайваньский пролив
ПЕКИН, 17 апр — РИА Новости. Китайские военные сопроводили американский эсминец USS Milius, который прошел через Тайваньский пролив, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, отметили в заявлении НОАК в социальной сети WeChat.
«
"Восточная зона боевого командования НОАК
организовала отряды для сопровождения и наблюдения за эсминцем на всем маршруте", — сообщил он.
Американский корабль прошел через пролив 16 апреля.
Китайские военные, отметил Ши И, сохраняют высокую степень боевой готовности, чтобы решительно защищать государственный суверенитет и безопасность, а также региональную стабильность.
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Ситуация вокруг Тайваня
значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее поездку, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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