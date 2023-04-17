https://ria.ru/20230417/esminets-1865725241.html

Военные КНР сопроводили американский эсминец в Тайваньском проливе

Военные КНР сопроводили американский эсминец в Тайваньском проливе - РИА Новости, 17.04.2023

Военные КНР сопроводили американский эсминец в Тайваньском проливе

Китайские военные сопроводили американский эсминец USS Milius, который прошел через Тайваньский пролив, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T07:33

2023-04-17T07:33

2023-04-17T09:47

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ПЕКИН, 17 апр — РИА Новости. Китайские военные сопроводили американский эсминец USS Milius, который прошел через Тайваньский пролив, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, отметили в заявлении НОАК в социальной сети WeChat.Американский корабль прошел через пролив 16 апреля.Китайские военные, отметил Ши И, сохраняют высокую степень боевой готовности, чтобы решительно защищать государственный суверенитет и безопасность, а также региональную стабильность.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил ее поездку, увидев в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230415/kitay-1865557045.html

https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865721998.html

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китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, ноак, wechat, в мире