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В МИД призвали выработать антикризисные меры для энергорынков - РИА Новости, 17.04.2023
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08:02 17.04.2023 (обновлено: 09:37 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/energetika-1865726733.html
В МИД призвали выработать антикризисные меры для энергорынков
В МИД призвали выработать антикризисные меры для энергорынков - РИА Новости, 17.04.2023
В МИД призвали выработать антикризисные меры для энергорынков
Москва считает необходимым выработку пакета антикризисных деполитизированных решений для стабилизации энергетических рынков, заявил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T08:02
2023-04-17T09:37
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москва считает необходимым выработку пакета антикризисных деполитизированных решений для стабилизации энергетических рынков, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.Он подчеркнул, что попытки установления ценового потолка и формирования "рынка покупателей" имеют "равно деструктивное воздействие как на нефтяной рынок, так и на газовый"."По сути речь идет об отходе от международного права и норм ВТО, целенаправленном ущемлении интересов и сдерживании ресурсных стран, использовании энергетики в качестве инструмента геополитического воздействия", - сказал посол."В текущей ситуации очевидной деградации многих прежних моделей и инструментов развития необходима оперативная выработка пакета антикризисных решений, которые основывались бы на прагматичных задачах и находились вне политики. С сожалением приходится констатировать обратную динамику и отсутствие предпосылок для нормализации состояния рынков в ближайшей перспективе", - подчеркнул Сентюрин.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экономика
В МИД призвали выработать антикризисные меры для энергорынков

В МИД призвали выработать пакет деполитизированных мер для стабилизации энергорынков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москва считает необходимым выработку пакета антикризисных деполитизированных решений для стабилизации энергетических рынков, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.
Он подчеркнул, что попытки установления ценового потолка и формирования "рынка покупателей" имеют "равно деструктивное воздействие как на нефтяной рынок, так и на газовый".
"По сути речь идет об отходе от международного права и норм ВТО, целенаправленном ущемлении интересов и сдерживании ресурсных стран, использовании энергетики в качестве инструмента геополитического воздействия", - сказал посол.
"В текущей ситуации очевидной деградации многих прежних моделей и инструментов развития необходима оперативная выработка пакета антикризисных решений, которые основывались бы на прагматичных задачах и находились вне политики. С сожалением приходится констатировать обратную динамику и отсутствие предпосылок для нормализации состояния рынков в ближайшей перспективе", - подчеркнул Сентюрин.
Читайте полный текст интервью >>>
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