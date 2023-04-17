https://ria.ru/20230417/energetika-1865726733.html

В МИД призвали выработать антикризисные меры для энергорынков

В МИД призвали выработать антикризисные меры для энергорынков - РИА Новости, 17.04.2023

В МИД призвали выработать антикризисные меры для энергорынков

Москва считает необходимым выработку пакета антикризисных деполитизированных решений для стабилизации энергетических рынков, заявил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T08:02

2023-04-17T08:02

2023-04-17T09:37

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономика

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москва считает необходимым выработку пакета антикризисных деполитизированных решений для стабилизации энергетических рынков, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.Он подчеркнул, что попытки установления ценового потолка и формирования "рынка покупателей" имеют "равно деструктивное воздействие как на нефтяной рынок, так и на газовый"."По сути речь идет об отходе от международного права и норм ВТО, целенаправленном ущемлении интересов и сдерживании ресурсных стран, использовании энергетики в качестве инструмента геополитического воздействия", - сказал посол."В текущей ситуации очевидной деградации многих прежних моделей и инструментов развития необходима оперативная выработка пакета антикризисных решений, которые основывались бы на прагматичных задачах и находились вне политики. С сожалением приходится констатировать обратную динамику и отсутствие предпосылок для нормализации состояния рынков в ближайшей перспективе", - подчеркнул Сентюрин.Читайте полный текст интервью >>>

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика