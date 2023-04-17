https://ria.ru/20230417/energetika-1865719233.html

В МИД объяснили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти

В МИД объяснили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти - РИА Новости, 17.04.2023

В МИД объяснили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти

Мировая энергетика находится в сложном состоянии из-за безответственных политизированных решений, что рискует перерасти в кризис, сокращение добычи странами... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T04:12

2023-04-17T04:12

2023-04-17T09:36

россия

юрий сентюрин

опек

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мировая энергетика находится в сложном состоянии из-за безответственных политизированных решений, что рискует перерасти в кризис, сокращение добычи странами ОПЕК+ призвано стабилизировать ситуацию, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.В результате, по словам дипломата, текущее состояние глобальной энергетики характеризуется как сложное с риском перерастания в кризисное, что вместе с хронической нехваткой инвестиций и неоправдавшимися ожиданиями относительно темпов восстановления экономики от последствий пандемии критически снижает точность прогнозирования.Посол подчеркнул, что "бесконечные манипуляции вокруг потолка цен на нефть носят очевидно деструктивный характер", они "негативно сказываются на инвестиционном климате в отрасли и в конечном итоге ставят под удар интересы потребителей".В этой связи, добавил Сентюрин, решение ОПЕК+ продлить до конца года сокращение добычи нефти "можно охарактеризовать как вынужденные, упреждающие меры, направленные на балансировку спроса и предложения, недопущение обвального падения цен на "черное золото" и дестабилизации рынков".В начале апреля страны ОПЕК+ объявили о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей. Кроме того, на снижение нефтедобычи согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (40 тысяч), Кувейт (128 тысяч), Ирак (211 тысяч), Алжир (48 тысяч) и Габон (восемь тысяч).С 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230413/neft-1865076554.html

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