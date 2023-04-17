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Миронов обратится к Краснову с просьбой разобраться с цензурой на "Дзене" - РИА Новости, 17.04.2023
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15:44 17.04.2023 (обновлено: 15:49 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/dzen-1865838964.html
Миронов обратится к Краснову с просьбой разобраться с цензурой на "Дзене"
Миронов обратится к Краснову с просьбой разобраться с цензурой на "Дзене" - РИА Новости, 17.04.2023
Миронов обратится к Краснову с просьбой разобраться с цензурой на "Дзене"
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратится к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться с цензурой на интернет-портале "Дзен",... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:44
2023-04-17T15:49
общество
россия
сергей миронов
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратится к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться с цензурой на интернет-портале "Дзен", а также проверить их в отношении поддержки спецоперации и пропаганды нетрадиционных ценностей. "Я направлю обращение в Генпрокуратуру с требованием разобраться с цензурой на Дзене, а также с просьбой проверить их в отношении поддержки СВО и пропаганды нетрадиционных ценностей", - сказал Миронов журналистам. Миронов добавил, что администраторы площадки удалили его 2 статьи, одна из которых содержала реакцию на "ЛГБТ-растление детей на Западе". "Нетолерантным сочли оборот о "персонажах неопределенного рода". Иначе как "пятой колонной" это не назовешь", - отметил Миронов.
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общество, россия, сергей миронов, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Миронов обратится к Краснову с просьбой разобраться с цензурой на "Дзене"

Миронов обратится к генпрокурору Краснову с просьбой разобраться с цензурой на "Дзене"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратится к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться с цензурой на интернет-портале "Дзен", а также проверить их в отношении поддержки спецоперации и пропаганды нетрадиционных ценностей.
"Я направлю обращение в Генпрокуратуру с требованием разобраться с цензурой на Дзене, а также с просьбой проверить их в отношении поддержки СВО и пропаганды нетрадиционных ценностей", - сказал Миронов журналистам.
Миронов добавил, что администраторы площадки удалили его 2 статьи, одна из которых содержала реакцию на "ЛГБТ-растление детей на Западе".
"Нетолерантным сочли оборот о "персонажах неопределенного рода". Иначе как "пятой колонной" это не назовешь", - отметил Миронов.
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ОбществоРоссияСергей МироновИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФ
 
 
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