https://ria.ru/20230417/dzen-1865838964.html

Миронов обратится к Краснову с просьбой разобраться с цензурой на "Дзене"

Миронов обратится к Краснову с просьбой разобраться с цензурой на "Дзене" - РИА Новости, 17.04.2023

Миронов обратится к Краснову с просьбой разобраться с цензурой на "Дзене"

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратится к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться с цензурой на интернет-портале "Дзен",... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:44

2023-04-17T15:44

2023-04-17T15:49

общество

россия

сергей миронов

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратится к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться с цензурой на интернет-портале "Дзен", а также проверить их в отношении поддержки спецоперации и пропаганды нетрадиционных ценностей. "Я направлю обращение в Генпрокуратуру с требованием разобраться с цензурой на Дзене, а также с просьбой проверить их в отношении поддержки СВО и пропаганды нетрадиционных ценностей", - сказал Миронов журналистам. Миронов добавил, что администраторы площадки удалили его 2 статьи, одна из которых содержала реакцию на "ЛГБТ-растление детей на Западе". "Нетолерантным сочли оборот о "персонажах неопределенного рода". Иначе как "пятой колонной" это не назовешь", - отметил Миронов.

https://ria.ru/20230413/vikipediya-1865015988.html

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общество, россия, сергей миронов, игорь краснов, генеральная прокуратура рф