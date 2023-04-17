https://ria.ru/20230417/donbass-1865728683.html
В ЛНР при взрыве неизвестного устройства ранены два подростка
В ЛНР при взрыве неизвестного устройства ранены два подростка - РИА Новости, 17.04.2023
В ЛНР при взрыве неизвестного устройства ранены два подростка
Двое подростков получили ранения при взрыве неизвестного устройства в поселке Новодарьевка города Ровеньки в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T08:31
2023-04-17T08:31
2023-04-17T08:31
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Двое подростков получили ранения при взрыве неизвестного устройства в поселке Новодарьевка города Ровеньки в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. "Шестнадцатого апреля в приемное отделение Ровеньковской ЦГМБ доставлено двое подростков (2008 г.р.) с диагнозом: минно-взрывная травма", - сообщил представитель пресс-службы. По данным ведомства, у обоих многочисленные осколочные ранения, один из них находится в операционном отделении.
https://ria.ru/20230402/obstrel-1862478135.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Происшествия
В ЛНР при взрыве неизвестного устройства ранены два подростка
В ЛНР в поселке Новодарьевка при взрыве неизвестного устройства ранены два подростка
ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Двое подростков получили ранения при взрыве неизвестного устройства в поселке Новодарьевка города Ровеньки в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"Шестнадцатого апреля в приемное отделение Ровеньковской ЦГМБ доставлено двое подростков (2008 г.р.) с диагнозом: минно-взрывная травма", - сообщил представитель пресс-службы.
По данным ведомства, у обоих многочисленные осколочные ранения, один из них находится в операционном отделении.
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