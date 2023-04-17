https://ria.ru/20230417/donbass-1865728683.html

В ЛНР при взрыве неизвестного устройства ранены два подростка

В ЛНР при взрыве неизвестного устройства ранены два подростка - РИА Новости, 17.04.2023

В ЛНР при взрыве неизвестного устройства ранены два подростка

Двое подростков получили ранения при взрыве неизвестного устройства в поселке Новодарьевка города Ровеньки в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T08:31

2023-04-17T08:31

2023-04-17T08:31

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Двое подростков получили ранения при взрыве неизвестного устройства в поселке Новодарьевка города Ровеньки в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. "Шестнадцатого апреля в приемное отделение Ровеньковской ЦГМБ доставлено двое подростков (2008 г.р.) с диагнозом: минно-взрывная травма", - сообщил представитель пресс-службы. По данным ведомства, у обоих многочисленные осколочные ранения, один из них находится в операционном отделении.

https://ria.ru/20230402/obstrel-1862478135.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, происшествия