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В ЛНР при взрыве неизвестного устройства ранены два подростка - РИА Новости, 17.04.2023
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08:31 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/donbass-1865728683.html
В ЛНР при взрыве неизвестного устройства ранены два подростка
В ЛНР при взрыве неизвестного устройства ранены два подростка - РИА Новости, 17.04.2023
В ЛНР при взрыве неизвестного устройства ранены два подростка
Двое подростков получили ранения при взрыве неизвестного устройства в поселке Новодарьевка города Ровеньки в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T08:31
2023-04-17T08:31
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Двое подростков получили ранения при взрыве неизвестного устройства в поселке Новодарьевка города Ровеньки в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. "Шестнадцатого апреля в приемное отделение Ровеньковской ЦГМБ доставлено двое подростков (2008 г.р.) с диагнозом: минно-взрывная травма", - сообщил представитель пресс-службы. По данным ведомства, у обоих многочисленные осколочные ранения, один из них находится в операционном отделении.
https://ria.ru/20230402/obstrel-1862478135.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Происшествия
В ЛНР при взрыве неизвестного устройства ранены два подростка

В ЛНР в поселке Новодарьевка при взрыве неизвестного устройства ранены два подростка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Двое подростков получили ранения при взрыве неизвестного устройства в поселке Новодарьевка города Ровеньки в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"Шестнадцатого апреля в приемное отделение Ровеньковской ЦГМБ доставлено двое подростков (2008 г.р.) с диагнозом: минно-взрывная травма", - сообщил представитель пресс-службы.
По данным ведомства, у обоих многочисленные осколочные ранения, один из них находится в операционном отделении.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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