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В Москве в контрактники ежедневно записываются до 150 добровольцев - РИА Новости, 17.04.2023
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22:52 17.04.2023 (обновлено: 22:53 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/dobrovoltsy-1865948228.html
В Москве в контрактники ежедневно записываются до 150 добровольцев
В Москве в контрактники ежедневно записываются до 150 добровольцев - РИА Новости, 17.04.2023
В Москве в контрактники ежедневно записываются до 150 добровольцев
Каждый день записываться на контрактную службу в московские военкоматы приходят до 150 добровольцев, заявил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T22:52
2023-04-17T22:53
москва
россия
андрей картаполов
госдума рф
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Каждый день записываться на контрактную службу в московские военкоматы приходят до 150 добровольцев, заявил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в четверг. Ранее представители власти РФ неоднократно заявляли, что перспективы второй волны мобилизации в стране не обсуждаются. Так, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в апреле 2023 года говорил, что "никакой мобилизации нет, и она не планируется".
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москва, россия, андрей картаполов, госдума рф
Москва, Россия, Андрей Картаполов, Госдума РФ
В Москве в контрактники ежедневно записываются до 150 добровольцев

В Москве каждый день записываться в контрактники в военкоматы приходят до 150 добровольцев

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота военкомата
Работа военкомата - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Работа военкомата. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Каждый день записываться на контрактную службу в московские военкоматы приходят до 150 добровольцев, заявил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в четверг.
«
"Среднестатистические цифры за последние две недели в московских военкоматах – от 100 до 150 контрактников ежедневно. При максимальной загруженности через пункт отбора может проходить до 300 человек в сутки", - сказал он в интервью "Московскому комсомольцу".
Ранее представители власти РФ неоднократно заявляли, что перспективы второй волны мобилизации в стране не обсуждаются. Так, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в апреле 2023 года говорил, что "никакой мобилизации нет, и она не планируется".
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