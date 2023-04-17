https://ria.ru/20230417/dobrovoltsy-1865948228.html
В Москве в контрактники ежедневно записываются до 150 добровольцев
В Москве в контрактники ежедневно записываются до 150 добровольцев - РИА Новости, 17.04.2023
В Москве в контрактники ежедневно записываются до 150 добровольцев
Каждый день записываться на контрактную службу в московские военкоматы приходят до 150 добровольцев, заявил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T22:52
2023-04-17T22:52
2023-04-17T22:53
москва
россия
андрей картаполов
госдума рф
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Каждый день записываться на контрактную службу в московские военкоматы приходят до 150 добровольцев, заявил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в четверг. Ранее представители власти РФ неоднократно заявляли, что перспективы второй волны мобилизации в стране не обсуждаются. Так, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в апреле 2023 года говорил, что "никакой мобилизации нет, и она не планируется".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, россия, андрей картаполов, госдума рф
Москва, Россия, Андрей Картаполов, Госдума РФ
В Москве в контрактники ежедневно записываются до 150 добровольцев
В Москве каждый день записываться в контрактники в военкоматы приходят до 150 добровольцев