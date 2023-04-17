https://ria.ru/20230417/dobrovoltsy-1865749829.html

Командир отряда добровольцев рассказал о воюющем у него мэре Большого Камня

Командир отряда добровольцев рассказал о воюющем у него мэре Большого Камня - РИА Новости, 17.04.2023

Командир отряда добровольцев рассказал о воюющем у него мэре Большого Камня

Объявленный в федеральный розыск глава городского округа Большой Камень Рустям Абушаев служит в зоне специальной военной операции, подтвердил РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:50

2023-04-17T10:50

2023-04-17T14:45

специальная военная операция на украине

безопасность

приморский край

большой камень

надеждинский район

ситуация в днр и лнр

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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Объявленный в федеральный розыск глава городского округа Большой Камень Рустям Абушаев служит в зоне специальной военной операции, подтвердил РИА Новости командир приморского добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов."Боевое становление только идет, но уверен, из него получится хороший боец", — сказал собеседник агентства.Ранее сегодня Абушаев опубликовал видеообращение, в котором заявил, что участвует в специальной военной операции. Он отметил, что давно принял решение поступить на военную службу.В пресс-службе администрации Большого Камня РИА Новости сообщили, что глава города в отставку не подавал и официально находится в отпуске. По информации пресс-службы приморского СУ СК, МВД все еще разыскивает чиновника.В марте Абушаев стал фигурантом уголовного дела. Как рассказали РИА Новости в прокуратуре Приморья, его обвинили в мошенничестве с земельными участками в Надеждинском районе и незаконном предпринимательстве. Чиновник возглавлял Надеждинский район Приморского края с 2019 по 2021 год.

https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861518075.html

приморский край

большой камень

надеждинский район

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, приморский край, большой камень, надеждинский район, ситуация в днр и лнр