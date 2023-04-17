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Командир отряда добровольцев рассказал о воюющем у него мэре Большого Камня - РИА Новости, 17.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:50 17.04.2023 (обновлено: 14:45 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/dobrovoltsy-1865749829.html
Командир отряда добровольцев рассказал о воюющем у него мэре Большого Камня
Командир отряда добровольцев рассказал о воюющем у него мэре Большого Камня - РИА Новости, 17.04.2023
Командир отряда добровольцев рассказал о воюющем у него мэре Большого Камня
Объявленный в федеральный розыск глава городского округа Большой Камень Рустям Абушаев служит в зоне специальной военной операции, подтвердил РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:50
2023-04-17T14:45
специальная военная операция на украине
безопасность
приморский край
большой камень
надеждинский район
ситуация в днр и лнр
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Объявленный в федеральный розыск глава городского округа Большой Камень Рустям Абушаев служит в зоне специальной военной операции, подтвердил РИА Новости командир приморского добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов."Боевое становление только идет, но уверен, из него получится хороший боец", — сказал собеседник агентства.Ранее сегодня Абушаев опубликовал видеообращение, в котором заявил, что участвует в специальной военной операции. Он отметил, что давно принял решение поступить на военную службу.В пресс-службе администрации Большого Камня РИА Новости сообщили, что глава города в отставку не подавал и официально находится в отпуске. По информации пресс-службы приморского СУ СК, МВД все еще разыскивает чиновника.В марте Абушаев стал фигурантом уголовного дела. Как рассказали РИА Новости в прокуратуре Приморья, его обвинили в мошенничестве с земельными участками в Надеждинском районе и незаконном предпринимательстве. Чиновник возглавлял Надеждинский район Приморского края с 2019 по 2021 год.
https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861518075.html
приморский край
большой камень
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безопасность, приморский край, большой камень, надеждинский район, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Приморский край, Большой Камень, Надеждинский район, Ситуация в ДНР и ЛНР
Командир отряда добровольцев рассказал о воюющем у него мэре Большого Камня

Командир отряда "Тигр" Ефремов: из мэра Большого Камня Абушаева получится хороший боец

© Фото : Рустям Абушаев/TelegramРустям Абушаев
Рустям Абушаев - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : Рустям Абушаев/Telegram
Рустям Абушаев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Объявленный в федеральный розыск глава городского округа Большой Камень Рустям Абушаев служит в зоне специальной военной операции, подтвердил РИА Новости командир приморского добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов.
"Боевое становление только идет, но уверен, из него получится хороший боец", — сказал собеседник агентства.
Ранее сегодня Абушаев опубликовал видеообращение, в котором заявил, что участвует в специальной военной операции. Он отметил, что давно принял решение поступить на военную службу.
В пресс-службе администрации Большого Камня РИА Новости сообщили, что глава города в отставку не подавал и официально находится в отпуске. По информации пресс-службы приморского СУ СК, МВД все еще разыскивает чиновника.
В марте Абушаев стал фигурантом уголовного дела. Как рассказали РИА Новости в прокуратуре Приморья, его обвинили в мошенничестве с земельными участками в Надеждинском районе и незаконном предпринимательстве. Чиновник возглавлял Надеждинский район Приморского края с 2019 по 2021 год.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПриморский крайБольшой КаменьНадеждинский районСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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