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В Ярославской области задержали мужчину, призывавшего совершать диверсии - РИА Новости, 17.04.2023
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18:53 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/diversii-1865903960.html
В Ярославской области задержали мужчину, призывавшего совершать диверсии
В Ярославской области задержали мужчину, призывавшего совершать диверсии - РИА Новости, 17.04.2023
В Ярославской области задержали мужчину, призывавшего совершать диверсии
Житель Ярославской области задержан за призывы в интернете совершать диверсии против российской армии и поддерживать украинские войска, сообщает управление ФСБ... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:53
2023-04-17T18:53
ярославская область
россия
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
гаврилов-ям
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Житель Ярославской области задержан за призывы в интернете совершать диверсии против российской армии и поддерживать украинские войска, сообщает управление ФСБ по региону. Сообщается, что задержанный – житель города Гаврилов-Ям. "Установлено, что обвиняемый, придерживающийся экстремистских взглядов, поддерживая вооруженные силы и политический курс Украины, размещал в социальных сетях публикации с призывами к совершению диверсий в отношении Вооруженных сил России, оказанию помощи ВСУ, а также к осуществлению физического уничтожения государственных деятелей", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", добавляет ведомство.
https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html
ярославская область
россия
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ярославская область, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гаврилов-ям, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Ярославская область, Россия, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Гаврилов-Ям, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Ярославской области задержали мужчину, призывавшего совершать диверсии

ФСБ задержала жителя Ярославской области, призывавшего к диверсиям против ВС России

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Житель Ярославской области задержан за призывы в интернете совершать диверсии против российской армии и поддерживать украинские войска, сообщает управление ФСБ по региону.
Сообщается, что задержанный – житель города Гаврилов-Ям.
"Установлено, что обвиняемый, придерживающийся экстремистских взглядов, поддерживая вооруженные силы и политический курс Украины, размещал в социальных сетях публикации с призывами к совершению диверсий в отношении Вооруженных сил России, оказанию помощи ВСУ, а также к осуществлению физического уничтожения государственных деятелей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", добавляет ведомство.
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Ярославская областьРоссияБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Гаврилов-ЯмВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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