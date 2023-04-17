https://ria.ru/20230417/diversii-1865903960.html

В Ярославской области задержали мужчину, призывавшего совершать диверсии

В Ярославской области задержали мужчину, призывавшего совершать диверсии - РИА Новости, 17.04.2023

В Ярославской области задержали мужчину, призывавшего совершать диверсии

Житель Ярославской области задержан за призывы в интернете совершать диверсии против российской армии и поддерживать украинские войска, сообщает управление ФСБ... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:53

2023-04-17T18:53

2023-04-17T18:53

ярославская область

россия

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

гаврилов-ям

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Житель Ярославской области задержан за призывы в интернете совершать диверсии против российской армии и поддерживать украинские войска, сообщает управление ФСБ по региону. Сообщается, что задержанный – житель города Гаврилов-Ям. "Установлено, что обвиняемый, придерживающийся экстремистских взглядов, поддерживая вооруженные силы и политический курс Украины, размещал в социальных сетях публикации с призывами к совершению диверсий в отношении Вооруженных сил России, оказанию помощи ВСУ, а также к осуществлению физического уничтожения государственных деятелей", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", добавляет ведомство.

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

ярославская область

россия

гаврилов-ям

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Кирилл Волков

ярославская область, россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гаврилов-ям, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр