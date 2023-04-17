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В Ярославской области задержали мужчину, призывавшего совершать диверсии
В Ярославской области задержали мужчину, призывавшего совершать диверсии - РИА Новости, 17.04.2023
В Ярославской области задержали мужчину, призывавшего совершать диверсии
Житель Ярославской области задержан за призывы в интернете совершать диверсии против российской армии и поддерживать украинские войска, сообщает управление ФСБ... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:53
2023-04-17T18:53
2023-04-17T18:53
ярославская область
россия
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
гаврилов-ям
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Житель Ярославской области задержан за призывы в интернете совершать диверсии против российской армии и поддерживать украинские войска, сообщает управление ФСБ по региону. Сообщается, что задержанный – житель города Гаврилов-Ям. "Установлено, что обвиняемый, придерживающийся экстремистских взглядов, поддерживая вооруженные силы и политический курс Украины, размещал в социальных сетях публикации с призывами к совершению диверсий в отношении Вооруженных сил России, оказанию помощи ВСУ, а также к осуществлению физического уничтожения государственных деятелей", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", добавляет ведомство.
https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Ярославской области задержали мужчину, призывавшего совершать диверсии
ФСБ задержала жителя Ярославской области, призывавшего к диверсиям против ВС России