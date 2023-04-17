https://ria.ru/20230417/diktant-1865832414.html

ЕР проведет "Диктант Победы" в России и более чем в 40 странах мира

ЕР проведет "Диктант Победы" в России и более чем в 40 странах мира - РИА Новости, 17.04.2023

ЕР проведет "Диктант Победы" в России и более чем в 40 странах мира

"Единая Россия" проведет "Диктант Победы" в России и более чем в 40 странах мира, в этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:20

2023-04-17T15:20

2023-04-17T15:20

общество

россия

единая россия

диктант победы

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. "Единая Россия" проведет "Диктант Победы" в России и более чем в 40 странах мира, в этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков, сообщили в пресс-службе партии. Отмечается, что в этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков – китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. "Количество площадок "Диктанта Победы" – сейчас их уже более 22 тысяч – выше, чем в предыдущие годы", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220508/parad-1787506986.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, единая россия, диктант победы