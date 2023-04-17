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ЕР проведет "Диктант Победы" в России и более чем в 40 странах мира - РИА Новости, 17.04.2023
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15:20 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/diktant-1865832414.html
ЕР проведет "Диктант Победы" в России и более чем в 40 странах мира
ЕР проведет "Диктант Победы" в России и более чем в 40 странах мира - РИА Новости, 17.04.2023
ЕР проведет "Диктант Победы" в России и более чем в 40 странах мира
"Единая Россия" проведет "Диктант Победы" в России и более чем в 40 странах мира, в этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:20
2023-04-17T15:20
общество
россия
единая россия
диктант победы
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. "Единая Россия" проведет "Диктант Победы" в России и более чем в 40 странах мира, в этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков, сообщили в пресс-службе партии. Отмечается, что в этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков – китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. "Количество площадок "Диктанта Победы" – сейчас их уже более 22 тысяч – выше, чем в предыдущие годы", - добавили в пресс-службе.
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общество, россия, единая россия, диктант победы
Общество, Россия, Единая Россия, Диктант Победы
ЕР проведет "Диктант Победы" в России и более чем в 40 странах мира

ЕР проведет "Диктант Победы" в России и 40 странах мира, задания переведут на шесть языков

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы"
Международная просветительско-патриотическая акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы". Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. "Единая Россия" проведет "Диктант Победы" в России и более чем в 40 странах мира, в этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков, сообщили в пресс-службе партии.
«
"Единая Россия" проведет "Диктант Победы" в России и более чем в 40 странах мира. Принять участие в самой масштабной патриотической акции можно будет онлайн или очно, посетив одну из площадок", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков – китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский.
"Количество площадок "Диктанта Победы" – сейчас их уже более 22 тысяч – выше, чем в предыдущие годы", - добавили в пресс-службе.
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