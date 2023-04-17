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Минфин не поддержал идею о декларировании наличных от миллиона рублей - РИА Новости, 17.04.2023
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23:28 17.04.2023 (обновлено: 23:44 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/deklaratsiya-1865952131.html
Минфин не поддержал идею о декларировании наличных от миллиона рублей
Минфин не поддержал идею о декларировании наличных от миллиона рублей - РИА Новости, 17.04.2023
Минфин не поддержал идею о декларировании наличных от миллиона рублей
Министерство финансов не поддерживает идею о декларировании наличных средств на сумму более одного миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T23:28
2023-04-17T23:44
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
анатолий вассерман
госдума рф
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Министерство финансов не поддерживает идею о декларировании наличных средств на сумму более одного миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства.В министерстве добавили, что эта инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам россиян, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения.Ранее Вассерман подготовил законопроект, которым предлагается обязать россиян уведомлять налоговую о хранении наличных средств от миллиона рублей или эквивалента в других валютах. По его словам, сейчас большинство расчетов можно проводить в безналичной форме, а наличные средства "становятся подозрительными". Депутат также рассказал РИА Новости о наказании, предусмотренном законопроектом в случае нарушения. Речь идет о конфискации этих денег, а также штрафе в размере двух таких сумм.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), анатолий вассерман, госдума рф
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Анатолий Вассерман, Госдума РФ
Минфин не поддержал идею о декларировании наличных от миллиона рублей

Минфин не поддержал инициативу Вассермана о декларировании наличных от миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Министерство финансов не поддерживает идею о декларировании наличных средств на сумму более одного миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
«

"В связи с поступающими запросами СМИ Министерство финансов заявляет, что предложение депутата Анатолия Вассермана о декларировании наличных средств свыше одного миллиона рублей и об объяснении источников их появления не обсуждается и не прорабатывается в правительстве", — подчеркнули там.

В министерстве добавили, что эта инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам россиян, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения.
Ранее Вассерман подготовил законопроект, которым предлагается обязать россиян уведомлять налоговую о хранении наличных средств от миллиона рублей или эквивалента в других валютах. По его словам, сейчас большинство расчетов можно проводить в безналичной форме, а наличные средства "становятся подозрительными". Депутат также рассказал РИА Новости о наказании, предусмотренном законопроектом в случае нарушения. Речь идет о конфискации этих денег, а также штрафе в размере двух таких сумм.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Сенатор назвал идею декларировать наличные более миллиона рублей шуткой
Вчера, 18:36
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Анатолий ВассерманГосдума РФ
 
 
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