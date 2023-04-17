Минфин не поддержал идею о декларировании наличных от миллиона рублей
Минфин не поддержал инициативу Вассермана о декларировании наличных от миллиона рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Министерство финансов не поддерживает идею о декларировании наличных средств на сумму более одного миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
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"В связи с поступающими запросами СМИ Министерство финансов заявляет, что предложение депутата Анатолия Вассермана о декларировании наличных средств свыше одного миллиона рублей и об объяснении источников их появления не обсуждается и не прорабатывается в правительстве", — подчеркнули там.
В министерстве добавили, что эта инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам россиян, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения.
Ранее Вассерман подготовил законопроект, которым предлагается обязать россиян уведомлять налоговую о хранении наличных средств от миллиона рублей или эквивалента в других валютах. По его словам, сейчас большинство расчетов можно проводить в безналичной форме, а наличные средства "становятся подозрительными". Депутат также рассказал РИА Новости о наказании, предусмотренном законопроектом в случае нарушения. Речь идет о конфискации этих денег, а также штрафе в размере двух таких сумм.