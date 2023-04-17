https://ria.ru/20230417/deklaratsiya-1865952131.html

Минфин не поддержал идею о декларировании наличных от миллиона рублей

Минфин не поддержал идею о декларировании наличных от миллиона рублей - РИА Новости, 17.04.2023

Минфин не поддержал идею о декларировании наличных от миллиона рублей

Министерство финансов не поддерживает идею о декларировании наличных средств на сумму более одного миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T23:28

2023-04-17T23:28

2023-04-17T23:44

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

анатолий вассерман

госдума рф

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Министерство финансов не поддерживает идею о декларировании наличных средств на сумму более одного миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства.В министерстве добавили, что эта инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам россиян, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения.Ранее Вассерман подготовил законопроект, которым предлагается обязать россиян уведомлять налоговую о хранении наличных средств от миллиона рублей или эквивалента в других валютах. По его словам, сейчас большинство расчетов можно проводить в безналичной форме, а наличные средства "становятся подозрительными". Депутат также рассказал РИА Новости о наказании, предусмотренном законопроектом в случае нарушения. Речь идет о конфискации этих денег, а также штрафе в размере двух таких сумм.

https://ria.ru/20230417/nalichnye-1865899083.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), анатолий вассерман, госдума рф