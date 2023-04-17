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В Совфеде объяснили отказ от публикации деклараций о доходах сенаторов - РИА Новости, 17.04.2023
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19:30 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/deklaratsii-1865913829.html
В Совфеде объяснили отказ от публикации деклараций о доходах сенаторов
В Совфеде объяснили отказ от публикации деклараций о доходах сенаторов - РИА Новости, 17.04.2023
В Совфеде объяснили отказ от публикации деклараций о доходах сенаторов
Совфед не планирует размещать информацию о декларациях сенаторов в открытых источниках на основании указа президента РФ, подтвердил вице-спикер Совфеда, глава... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T19:30
2023-04-17T19:30
политика
юрий воробьев
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Совфед не планирует размещать информацию о декларациях сенаторов в открытых источниках на основании указа президента РФ, подтвердил вице-спикер Совфеда, глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах парламентариев Юрий Воробьев. Совфед не стал публиковать никакой информации по доходам и расходам сенаторов за прошлый год, на сайте палаты нет даже обобщенной информации по декларациям. Источник в Совете Федерации подтвердил РИА Новости, что "ничего не будет". "В соответствии с требованиями о предоставлении информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год все сенаторы отчитались в установленный срок", - цитирует пресс-служба Воробьева. По его словам, публикация данных "в открытых источниках в 2023 году не планируется на основании указа президента Российской Федерации "Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции".
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политика, юрий воробьев, совет федерации рф, россия
Политика, Юрий Воробьев, Совет Федерации РФ, Россия
В Совфеде объяснили отказ от публикации деклараций о доходах сенаторов

Вице-спикер Совфеда Воробьев: информация о декларациях сенаторов не будет опубликована

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПленарное заседание Совета Федерации России
Пленарное заседание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Совфед не планирует размещать информацию о декларациях сенаторов в открытых источниках на основании указа президента РФ, подтвердил вице-спикер Совфеда, глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах парламентариев Юрий Воробьев.
Совфед не стал публиковать никакой информации по доходам и расходам сенаторов за прошлый год, на сайте палаты нет даже обобщенной информации по декларациям. Источник в Совете Федерации подтвердил РИА Новости, что "ничего не будет".
"В соответствии с требованиями о предоставлении информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год все сенаторы отчитались в установленный срок", - цитирует пресс-служба Воробьева.
По его словам, публикация данных "в открытых источниках в 2023 году не планируется на основании указа президента Российской Федерации "Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции".
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