В Совфеде объяснили отказ от публикации деклараций о доходах сенаторов
Вице-спикер Совфеда Воробьев: информация о декларациях сенаторов не будет опубликована
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПленарное заседание Совета Федерации России
Пленарное заседание Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Совфед не планирует размещать информацию о декларациях сенаторов в открытых источниках на основании указа президента РФ, подтвердил вице-спикер Совфеда, глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах парламентариев Юрий Воробьев.
Совфед не стал публиковать никакой информации по доходам и расходам сенаторов за прошлый год, на сайте палаты нет даже обобщенной информации по декларациям. Источник в Совете Федерации подтвердил РИА Новости, что "ничего не будет".
"В соответствии с требованиями о предоставлении информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год все сенаторы отчитались в установленный срок", - цитирует пресс-служба Воробьева.
По его словам, публикация данных "в открытых источниках в 2023 году не планируется на основании указа президента Российской Федерации "Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции".