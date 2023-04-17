https://ria.ru/20230417/deklaratsii-1865913829.html

В Совфеде объяснили отказ от публикации деклараций о доходах сенаторов

В Совфеде объяснили отказ от публикации деклараций о доходах сенаторов - РИА Новости, 17.04.2023

В Совфеде объяснили отказ от публикации деклараций о доходах сенаторов

Совфед не планирует размещать информацию о декларациях сенаторов в открытых источниках на основании указа президента РФ, подтвердил вице-спикер Совфеда, глава... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:30

2023-04-17T19:30

2023-04-17T19:30

политика

юрий воробьев

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Совфед не планирует размещать информацию о декларациях сенаторов в открытых источниках на основании указа президента РФ, подтвердил вице-спикер Совфеда, глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах парламентариев Юрий Воробьев. Совфед не стал публиковать никакой информации по доходам и расходам сенаторов за прошлый год, на сайте палаты нет даже обобщенной информации по декларациям. Источник в Совете Федерации подтвердил РИА Новости, что "ничего не будет". "В соответствии с требованиями о предоставлении информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год все сенаторы отчитались в установленный срок", - цитирует пресс-служба Воробьева. По его словам, публикация данных "в открытых источниках в 2023 году не планируется на основании указа президента Российской Федерации "Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции".

https://ria.ru/20230417/deklaratsii-1865792607.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, юрий воробьев, совет федерации рф, россия