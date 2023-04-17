https://ria.ru/20230417/deklaratsii-1865792607.html

В Кремле прокомментировали исчезновение деклараций с сайтов ведомств

В Кремле прокомментировали исчезновение деклараций с сайтов ведомств - РИА Новости, 17.04.2023

В Кремле прокомментировали исчезновение деклараций с сайтов ведомств

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию об исчезновении с сайтов ряда ведомств РФ деклараций чиновников за прошлые годы заявил, что РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:04

2023-04-17T13:04

2023-04-17T13:22

россия

дмитрий песков

общество

чиновники

политика

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию об исчезновении с сайтов ряда ведомств РФ деклараций чиновников за прошлые годы заявил, что ничего об этом не знает и Кремль со своего сайта ничего не удалял.Ранее в СМИ появилась информация, что чиновники начали удалять данные о своих доходах и имуществе, с сайта Минтранса России якобы пропала информация за последние 15 лет, с сайта МИД РФ, как утверждается, пропала информация за 2021 год.Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент РФ ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщал журналистам Песков, указ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах. В феврале Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.

https://ria.ru/20230414/aktivy-1865296654.html

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Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, общество, чиновники, политика