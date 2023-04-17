Глава Пентагона поручил пересмотреть методы обращения с секретными данными
Шеф Пентагона Остин поручил пересмотреть методы обращения с секретными данными за 45 дней
© AP Photo / Michael ProbstГлава Пентагона Ллойд Остин
© AP Photo / Michael Probst
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин поручил ведомству провести пересмотр процедуры обращения с секретными правительственными документами в течение 45 дней, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
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"Министр обороны Остин распорядился провести всеобъемлющий пересмотр методов обращения с секретными документами, и в течение 45 дней ему должны представить первоначальные выводы и рекомендации касательно улучшения политики и процедур, связанных с защитой конфиденциальных данных", - сказала Сингх в ходе брифинга.
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.