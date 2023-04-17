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Глава Пентагона поручил пересмотреть методы обращения с секретными данными - РИА Новости, 17.04.2023
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22:20 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/dannye-1865943960.html
Глава Пентагона поручил пересмотреть методы обращения с секретными данными
Глава Пентагона поручил пересмотреть методы обращения с секретными данными - РИА Новости, 17.04.2023
Глава Пентагона поручил пересмотреть методы обращения с секретными данными
Министр обороны США Ллойд Остин поручил ведомству провести пересмотр процедуры обращения с секретными правительственными документами в течение 45 дней, заявила... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T22:20
2023-04-17T22:20
в мире
ллойд остин
министерство обороны сша
нато
сша
утечка материалов пентагона
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин поручил ведомству провести пересмотр процедуры обращения с секретными правительственными документами в течение 45 дней, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
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в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, нато, сша, утечка материалов пентагона
В мире, Ллойд Остин, Министерство обороны США, НАТО, США, Утечка материалов Пентагона
Глава Пентагона поручил пересмотреть методы обращения с секретными данными

Шеф Пентагона Остин поручил пересмотреть методы обращения с секретными данными за 45 дней

© AP Photo / Michael ProbstГлава Пентагона Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Michael Probst
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин поручил ведомству провести пересмотр процедуры обращения с секретными правительственными документами в течение 45 дней, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Министр обороны Остин распорядился провести всеобъемлющий пересмотр методов обращения с секретными документами, и в течение 45 дней ему должны представить первоначальные выводы и рекомендации касательно улучшения политики и процедур, связанных с защитой конфиденциальных данных", - сказала Сингх в ходе брифинга.
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В США разоблачили ложь Белого дома об утечках данных Пентагона
15 апреля, 10:08
 
В миреЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАНАТОСШАУтечка материалов Пентагона
 
 
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