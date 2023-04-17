https://ria.ru/20230417/dannye-1865943960.html

Глава Пентагона поручил пересмотреть методы обращения с секретными данными

Глава Пентагона поручил пересмотреть методы обращения с секретными данными - РИА Новости, 17.04.2023

Глава Пентагона поручил пересмотреть методы обращения с секретными данными

Министр обороны США Ллойд Остин поручил ведомству провести пересмотр процедуры обращения с секретными правительственными документами в течение 45 дней, заявила... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T22:20

2023-04-17T22:20

2023-04-17T22:20

в мире

ллойд остин

министерство обороны сша

нато

сша

утечка материалов пентагона

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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин поручил ведомству провести пересмотр процедуры обращения с секретными правительственными документами в течение 45 дней, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.

https://ria.ru/20230415/utechka-1865509718.html

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в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, нато, сша, утечка материалов пентагона